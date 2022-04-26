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    У Росії люди оригінально відреагували на пожежу посеред міста (відео)

    Пожежа в центрі російського міста &ndash;&nbsp;не привід для містян припиняти катання на гойдалці - У Росії люди оригінально відреагували на пожежу посеред міста (відео)
    Пожежа в центрі російського міста – не привід для містян припиняти катання на гойдалці
    фото: скріншот

    Жителі російської глибинки оригінально відреагували на пожежу в їхньому рідному місті

    Епідемія пожеж у Росії продовжилася. Про це пише російське регіональне видання «Подъем».

    У місті Котлас, що у Архангельській області на півночі РФ, згорів житловий будинок.

    Жителі міста спокійно спостерігали за пожежею, хтось навіть катався на гойдалці у безпосередній близькості від палаючого будинку.

    Дерев’яний нежитловий будинок площею 480 м2 згорів повністю. Влада заявила, що на пожежі ніхто не загинув і не постраждав. Що стало причиною загоряння, місцеве управління міністерства з надзвичайних ситуацій РФ не повідомляє.

    Нагадаємо, за останні кілька днів у Росії сталося кілька резонансних пожеж.

    Так, у Брянську в ніч на 25 квітня загорілася нафтобаза. Тамтешні Telegram-канали оприлюднили численні відео, на яких видно масштаби пожежі на нафтобазі «Дружба».

    Крім нафтобази, за неофіційною інформацією, загорівся ракетний склад у військовій частині в іншому кінці Брянська. Очевидці нібито чули вибухи перед пожежею. У Брянську спрацювала сирена повітряної тривоги.

    Пізніше вогонь із нафтобази перекинувся на інші промислові об’єкти міста, в цілому полум’ям було охоплено близько 20% території Брянська.

    Того ж дня на Далекому Сході Росії, у місті Уссурійськ горіла авіабаза.

    Увечері 25 квітня загорівся торгівельний центр «Шовковий шлях» у Підмосков’ї.

    Теги: пожежа росія
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    У Росії люди оригінально відреагували на пожежу посеред міста (відео)