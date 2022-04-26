У Росії люди оригінально відреагували на пожежу посеред міста (відео)

Пожежа в центрі російського міста – не привід для містян припиняти катання на гойдалці

Жителі російської глибинки оригінально відреагували на пожежу в їхньому рідному місті

Епідемія пожеж у Росії продовжилася. Про це пише російське регіональне видання «Подъем».

У місті Котлас, що у Архангельській області на півночі РФ, згорів житловий будинок.

Жителі міста спокійно спостерігали за пожежею, хтось навіть катався на гойдалці у безпосередній близькості від палаючого будинку.

Дерев’яний нежитловий будинок площею 480 м2 згорів повністю. Влада заявила, що на пожежі ніхто не загинув і не постраждав. Що стало причиною загоряння, місцеве управління міністерства з надзвичайних ситуацій РФ не повідомляє.

Нагадаємо, за останні кілька днів у Росії сталося кілька резонансних пожеж.

Так, у Брянську в ніч на 25 квітня загорілася нафтобаза. Тамтешні Telegram-канали оприлюднили численні відео, на яких видно масштаби пожежі на нафтобазі «Дружба».

Крім нафтобази, за неофіційною інформацією, загорівся ракетний склад у військовій частині в іншому кінці Брянська. Очевидці нібито чули вибухи перед пожежею. У Брянську спрацювала сирена повітряної тривоги.

Пізніше вогонь із нафтобази перекинувся на інші промислові об’єкти міста, в цілому полум’ям було охоплено близько 20% території Брянська.

Того ж дня на Далекому Сході Росії, у місті Уссурійськ горіла авіабаза.

Увечері 25 квітня загорівся торгівельний центр «Шовковий шлях» у Підмосков’ї.