Лукашенко боїться, що опозиція спробує скинути владу силою



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Олександр Лукашенко боїться, що опозиція спробує скинути владу силою

Лукашенко боїться повторення протестів 2010 року

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що боїться повторення ситуації, яка склалася в країні 2010 році. Лукашенко вважає, що опозиція спробує силовим шляхом захопити владу в Білорусі.

Про це повідомляє білоруське інформаційне агентство ОНТ.

Лукашенко вважає актуальним повторення під час нинішньої президентської кампанії ситуації, яка склалася під час виборів 2010 року, коли столицю Білорусі охопили масові протести.

«Це говорить про те, що поки цей варіант повалення існуючого уряду або ж розхитування ситуації залишається як і раніше актуальним», - заявив білоруський президент.

Нагадаємо, у 2010 році у Мінську спалахнула масова акція протесту через фальсифікацію виборів на користь Лукашенка. Протестувальники зібралися біля Будинку уряду, де рахували голоси.

Під час акції група невстановлених осіб здійснила спробу штурму будівлі. Акція протесту була розігнана силовиками, а організаторів звинуватили у спробі повалення влади.

Нагадаємо, у Білорусі суперники Лукашенка реєструються кандидатами у президенти з-за ґрат.

Як повідомлялося, президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що росіяни і українці заздрять білорусам, бо вони живуть в «безпечній, спокійній країні».

Також Олександр Лукашенко назвав Білорусь останнім союзником Росії.

Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня. 65-річний Олександр Лукашенко керує країною вже 25 років і буде балотуватися ще.

До слова, мінський ресторатор викликав Олександра Лукашенка на боксерський поєдинок.

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