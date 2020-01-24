Boeing проводить перший тестовий політ нового літака 777X трансляція



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Спочатку політ був запланований на четвер, 23 січня, проте через через погодні умови його перенесли

Восени минулого року Boeing призупинив тестування 777X після того, як були виявлені істотні проблеми

Американська компанія Boeing проводить перший політ нового далекомагістрального літака 777X.

Спочатку політ був запланований на четвер, 23 січня, проте через через погодні умови його перенесли на п'ятницю.

Восени минулого року Boeing призупинив тестування 777X після того, як були виявлені істотні проблеми. Коли лайнер зазнавав навантажень, які перевищують природні експлуатаційні показники, вилетіли двері літака.

Зазначимо, що цього тижня американська компанія Boeing офіційно припинила виробництво літаків 737 Max.

Виробництво цих літаків було тимчасово припинено ще в грудні 2019 року.

Нагадаємо, що перше падіння Boeing 737 MAX сталося в жовтні 2018 року, це був літак індонезійської компанії Lion Air. Тоді загинуло 189 осіб. А в березні 2019 впав такий самий літак авіакомпанії Ethiopian Airlines, у результаті чого загинули 157 осіб.

Тоді ж Воеіng зупинили запуск літаків цієї моделі у всьому світі. В обох випадках експерти визначили порушення системb траєкторії і набору швидкості. Федеральне управління цивільної авіації США виявило дефект у програмному забезпеченні Boeing.