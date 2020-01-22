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    У світі

    У США літак здійснив екстрену посадку через неадекватного пасажира

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    <p>Пілот вирішив посадити літак у Нью-Мексико, щоб передати порушника поліції</p> <p></p> - У США літак здійснив екстрену посадку через неадекватного пасажира

    Пілот вирішив посадити літак у Нью-Мексико, щоб передати порушника поліції

    Причиною несамовитої поведінки пасажира був алкоголь

    На рейсі Лос-Анджелес-Чикаго авіакомпанії American Airlines стався курйозний інцидент: один з пасажирів влаштував дебош і зняв штани з бортпровідника, який спробував його заспокоїти.

    Як повідомляє видання The Sun, лайнер здійснив екстрену посадку через скандал на борту .

    За словами очевидців, несамовитий чоловік перебрав з алкоголем, після чого почав штовхати крісла сусідів. «Член екіпажу намагався зупинити пасажира з неадекватною поведінкою, проте останній вдарив стюарта, а потім стягнув з нього штани», - йдеться у повідомленні.

    Пілот вирішив посадити літак у Нью-Мексико, щоб передати порушника поліції.

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    «Правоохоронці вивели пасажира у стані алкогольного сп’яніння з лайнера, проте дівчина, яка летіла з ним, продовжувала нецензурно лаятися на представників поліції», - пише видання.

    Як повідомлялося, сьогодні, 22 січня, у Румунії екстрено сів Boeing із 169 пасажирами на борту.

    США лайнер літак авіаперевезення скандал чоловік
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