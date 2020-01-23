  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Каліфорнії розбився легкомоторний літак: четверо загиблих

    • Розсилка
    Літак впав на території аеродрому на півдні штату - У Каліфорнії розбився легкомоторний літак: четверо загиблих
    Літак впав на території аеродрому на півдні штату
    Фото: CoronaFireDept, Twitter

    За словами очевидців, повітряне судно при зльоті налетіло на огорожу, перекинулося і загорілося

    В американському штаті Каліфорнія в середу, 22 січня, розбився легкомоторний літак, на борту якого перебували  четверо людей.

    Про це повідомила пожежна служба міста Корона в Twitter.

    Зазначається, що літак впав на території аеродрому на півдні штату. За словами очевидців, повітряне судно при зльоті налетіло на огорожу, перекинулося і загорілося.

    Ймовірно, пілот не встиг загальмувати перед кінцем злітно-посадкової смуги. В результаті аварії загинули чотири людини.

    На місці події працюють поліцейські і рятувальники.

    До слова, напередодні у США літак здійснив екстрену посадку через неадекватного пасажира: чоловік влаштував дебош і зняв штани з бортпровідника, який спробував його заспокоїти.

    Також 22 січня у Румунії екстрено сів Boeing із 169 пасажирами на борту.

    США авіакатастрофа літак смерть аеропорт рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ