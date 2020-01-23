У Каліфорнії розбився легкомоторний літак: четверо загиблих
За словами очевидців, повітряне судно при зльоті налетіло на огорожу, перекинулося і загорілося
В американському штаті Каліфорнія в середу, 22 січня, розбився легкомоторний літак, на борту якого перебували четверо людей.
Про це повідомила пожежна служба міста Корона в Twitter.
Зазначається, що літак впав на території аеродрому на півдні штату. За словами очевидців, повітряне судно при зльоті налетіло на огорожу, перекинулося і загорілося.
Ймовірно, пілот не встиг загальмувати перед кінцем злітно-посадкової смуги. В результаті аварії загинули чотири людини.
На місці події працюють поліцейські і рятувальники.
До слова, напередодні у США літак здійснив екстрену посадку через неадекватного пасажира: чоловік влаштував дебош і зняв штани з бортпровідника, який спробував його заспокоїти.
Також 22 січня у Румунії екстрено сів Boeing із 169 пасажирами на борту.