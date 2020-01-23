У Каліфорнії розбився легкомоторний літак: четверо загиблих



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Літак впав на території аеродрому на півдні штату Фото: CoronaFireDept, Twitter

За словами очевидців, повітряне судно при зльоті налетіло на огорожу, перекинулося і загорілося

В американському штаті Каліфорнія в середу, 22 січня, розбився легкомоторний літак, на борту якого перебували четверо людей.

Про це повідомила пожежна служба міста Корона в Twitter.

Зазначається, що літак впав на території аеродрому на півдні штату. За словами очевидців, повітряне судно при зльоті налетіло на огорожу, перекинулося і загорілося.

Ймовірно, пілот не встиг загальмувати перед кінцем злітно-посадкової смуги. В результаті аварії загинули чотири людини.

На місці події працюють поліцейські і рятувальники.

До слова, напередодні у США літак здійснив екстрену посадку через неадекватного пасажира: чоловік влаштував дебош і зняв штани з бортпровідника, який спробував його заспокоїти.

Також 22 січня у Румунії екстрено сів Boeing із 169 пасажирами на борту.