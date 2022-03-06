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    Події в Україні

    Знищили 30 окупантів: українці контратакували противника на Маріупольському напрямку

    Українські військові перетворили техніку окупантів на брухт&nbsp; - Знищили 30 окупантів: українці контратакували противника на Маріупольському напрямку
    Українські військові перетворили техніку окупантів на брухт 
    фото з відкритих джерел

    Оборонці Маріуполя продовжують героїчно та мужньо стримувати навалу агресора

    У неділю, 6 березня, на Маріупольському напрямку українські захисники здійснили контратаку та знищили 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 Тигра та близько тридцяти російських окупантів. Двоє загарбників потрапили в полон. Про це повідомило Міністерство оборони України.

    «Опинившись в полоні росіяни заспівали вже звичну для них пісню про «мы не знали куда нас отправляют». Та все вони знали. Двоє танкістів, один з яких російський офіцер-командир взводу, вирішили здатися. Інші ж екіпажі, що перебували в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди», – ідеться у повідомленні Міноборони.

    Також у відомстві повідомили, що українські оборонці Маріуполя продовжують героїчно та мужньо стримувати навалу агресора.

    Нагадаємо, у неділю, 6 березня, окупанти обстріляли аеропорт «Вінниця» та військову частину у Гавришівці ракетами. Президент України Володимир Зеленський відреагував на нову агресію РФ.

    Тим часом генсек НАТО Йенс Столтенберг виключив можливість введення безпольотної зони над Україною в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Столтенберг додав, що Росія веде проти України «брутальний конфлікт». За його словами, на НАТО лежить відповідальність, щоб він не переріс у повномасштабну війну у Європі.

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    Теги: Росія окупанти НАТО Міноборони Вінниця полон українці аеропорт Володимир Зеленський президент
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    Знищили 30 окупантів: українці контратакували противника на Маріупольському напрямку