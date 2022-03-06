Україна закликає світ терміново документувати злочини РФ на українських ядерних об’єктах

Злочини російських військ, які загрожують безпечному функціонуванню ядерних об’єктів, можуть призвести до екологічної катастрофи світового масштабу

Треба невідкладно розпочати роботи з документування злочинів РФ на українських ядерних об’єктах та забезпечити постійний моніторинг ситуації. З таким закликом Україна звернулась до ОБСЄ, ООН та Європейської комісії. Про це йдеться у спільному зверненні міністра енергетики України Германа Галущенка та очільників Державної інспекції ядерного регулювання України Олега Корікова і ДП «НАЕК «Енергоатом» – Петра Котіна, спрямованого на адресу Генерального секретаря ОБСЄ Хельги Марії Шмід.

Автори звернення наголошують, що злочини російських військ, які загрожують безпечному функціонуванню ядерних об’єктів, можуть призвести до екологічної катастрофи світового масштабу.

Так, Україна наполягає на тому, щоб спеціальні моніторингові місії ОБСЄ, ООН та ЄК встановили цілодобовий контроль і здійснювали аналіз ситуації на всіх вітчизняних ядерних об’єктах, зокрема Чорнобильській та Запорізькій АЕС, а також інших українських діючих атомних електростанціях.

За словами міністра Германа Галущенка, у листах до указаних інституцій наведено детальну інформацію щодо злочинних і загрозливих дій армії РФ поблизу й на самих ядерних об’єктах України, передусім - на захоплених Чорнобильській та Запорізькій АЕС. А також тероризуванні персоналу та мешканців розташованих поруч міст.

Як відомо, МАГАТЕ терміново проведе перевірку захоплених АЕС в Україні. Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що агенція планує терміново прибути до України для перевірки АЕС у зв'язку з обстрілом окупантами Запорізької атомної станції. Також планується провести перевірку в окупованій зоні ЧАЕС.

Станом на ранок 6 березня Запорізька АЕС під контролем російських терористів: яка ситуація на станції.

Також США попереджають – війська РФ ідуть до другого за величиною ядерного об'єкта України.

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