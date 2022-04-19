У чому проблема Росії та сила України?

Перемога України неминуча

Поки РФ отримує усну підтримку від вусатого таргана з Білорусі та країни Еритрея, яку хрін знайдеш на карті, ми щодня отримуємо тисячі тонн гуманітарної допомоги.

Подивився звіт голови ОП Андрія Єрмака щодо роботи Гуманітарного штабу і перейнявся масштабами. Про зброю військові повідомляють стільки, скільки потрібно, про гуманітарку можна і треба говорити все. Це наш другий найважливіший фронт.

І поки на Московії сумують за туалетним папером та Макдональдсом, за 50 днів війни ми отримали офіційно 270 тисяч тонн допомоги!

Координацією займається портал гуманітарної допомоги. За транспортний напрямок відповідає Мінінфраструктури.

«Укрзалізниця» під обстрілами доставляє допомогу та займається евакуацією. Існує спеціальна програма з комплектування продуктових наборів.

923,8 млн доларів перерахували благодійники з усього світу на допомогу Україні. Президент Зеленський постійно у зв'язку з лідерами десятків держав. Це країни ЄС, США, Великобританія та багато інших.

Як вам це порівняно з Еритреєю та Білоруссю? Просто подивіться на карту світу та оцініть масштаби союзників України та Мордора з його нечисленною підтримкою.

Перемога України неминуча. Це очевидно...

Джерело: блог Кирила Сазонова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.