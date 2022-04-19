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    Думки вголос

    У чому проблема Росії та сила України?

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    • Розсилка
    У Путіна лишився тільки Лукашенко - У чому проблема Росії та сила України?
    У Путіна лишився тільки Лукашенко
    фото з відкритих джерел

    Перемога України неминуча

    Поки РФ отримує усну підтримку від вусатого таргана з Білорусі та країни Еритрея, яку хрін знайдеш на карті, ми щодня отримуємо тисячі тонн гуманітарної допомоги.

    Подивився звіт голови ОП Андрія Єрмака щодо роботи Гуманітарного штабу і перейнявся масштабами. Про зброю військові повідомляють стільки, скільки потрібно, про гуманітарку можна і треба говорити все. Це наш другий найважливіший фронт.

    І поки на Московії сумують за туалетним папером та Макдональдсом, за 50 днів війни ми отримали офіційно 270 тисяч тонн допомоги!

    Координацією займається портал гуманітарної допомоги. За транспортний напрямок відповідає Мінінфраструктури.

    «Укрзалізниця» під обстрілами доставляє допомогу та займається евакуацією. Існує спеціальна програма з комплектування продуктових наборів.

    923,8 млн доларів перерахували благодійники з усього світу на допомогу Україні. Президент Зеленський постійно у зв'язку з лідерами десятків держав. Це країни ЄС, США, Великобританія та багато інших.

    Як вам це порівняно з Еритреєю та Білоруссю? Просто подивіться на карту світу та оцініть масштаби союзників України та Мордора з його нечисленною підтримкою.

    Перемога України неминуча. Це очевидно...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

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    Теги: росія окупанти США війна Укрзалізниця військові гуманітарна допомога Україна окупація #stoprussia
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    У чому проблема Росії та сила України?