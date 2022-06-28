День Конституції. ЗСУ привітали українців потужним відео

Сьогодні йде війна за Незалежність та право на існування українців

Військові нагадали, що захист сувернітету нашої держави є справою всього українського народу

28 червня українці відзначають День Конституції. На честь цієї дати українська армія опублікувала емоційне відео.

«На захисті Народу, Держави і Конституції!

Збройні Сили України вітають з Днем Конституції України!», – привітали військові усіх зі святом.

Армія нагадала, що захист сувернітету нашої держави є справою всього українського народу.

Нагадаємо, у вівторок, 28 червня, в Україні традиційно відзначають День Конституції. Саме в цей день у 1996 році Верховна Рада ухвалила і ввела в дію Конституцію України. Цій доленосній події передували роки наполегливої і важкої праці, консультацій, криз і домовленостей.

День Конституції є державним святом.