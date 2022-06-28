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    День Конституції. ЗСУ привітали українців потужним відео

    Сьогодні йде війна за Незалежність та право на існування українців - День Конституції. ЗСУ привітали українців потужним відео
    Сьогодні йде війна за Незалежність та право на існування українців
    фото з відкритих джерел

    Військові нагадали, що захист сувернітету нашої держави є справою всього українського народу

    28 червня українці відзначають День Конституції. На честь цієї дати українська армія опублікувала емоційне відео.

    «На захисті Народу, Держави і Конституції!

    Збройні Сили України вітають з Днем Конституції України!», – привітали військові усіх зі святом.

    Армія нагадала, що захист сувернітету нашої держави є справою всього українського народу.

    Нагадаємо, у вівторок, 28 червня, в Україні традиційно відзначають День Конституції. Саме в цей день у 1996 році Верховна Рада ухвалила і ввела в дію Конституцію України. Цій доленосній події передували роки наполегливої і важкої праці, консультацій, криз і домовленостей.

    День Конституції є державним святом.

    Теги: росія окупанти Верховна Рада ЗСУ свята армія війна українці військові Україна окупація #stoprussia
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    День Конституції. ЗСУ привітали українців потужним відео