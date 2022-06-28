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    Суспільство

    У Кременчуці оголошено триденну жалобу за загиблими в ТЦ «Амстор»

    Вже відомо про&nbsp;18 загиблих внаслідок російського удару по ТРЦ - У Кременчуці оголошено триденну жалобу за загиблими в ТЦ «Амстор»
    Вже відомо про 18 загиблих внаслідок російського удару по ТРЦ
    фото: Віталій Малецький/Facebook

    Забороняється проведення будь-яких розважальних заходів

    Мерія Кременчука оголосила 28, 29 та 30 червня днями жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по ТЦ «Амстор». Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

    «Сьогодні в Україні День Конституції. Але у Кременчуці державні прапори будуть приспущені. У ці дні забороняється проведення будь-яких розважальних заходів. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Те, що сталося – це найбільша трагедія в сучасній історії Кременчука», – йдеться в повідомленні.

    Малецький наголосив, що Кременчуцька громада вимагає притягти до відповідальності винних у розв’язанні війни та нападі на мирних громадян.

    Нагадаємо, російські війська вчора, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, Раніше повідомлялося про 18 загиблих та 59 постраждалих, з яких 25 – госпіталізовані.

    Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети.

    Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

    Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3.

    В Офісі Генпрокурора повідомили, що у Кременчуці подали понад 40 заяв про безвісти зниклих рідних.

    Міністр МВС Денис Монастирський, який прибув на місце трагедії, зазначив, що про остаточне число загиблих людей говорити зарано.

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Президент зазначив, що багатьох людей вивели з ТРЦ у Кременчуці, коли лунав сигнал повітряної тривоги, але постраждалих чимало. Кількість жертв може бути дуже великою.

    Лідери G7 відреагували на удар по Кременчуку.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Полтавщина окупація Кременчук #stoprussia
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    У Кременчуці оголошено триденну жалобу за загиблими в ТЦ «Амстор»