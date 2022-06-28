У Кременчуці оголошено триденну жалобу за загиблими в ТЦ «Амстор»

Вже відомо про 18 загиблих внаслідок російського удару по ТРЦ

Забороняється проведення будь-яких розважальних заходів

Мерія Кременчука оголосила 28, 29 та 30 червня днями жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по ТЦ «Амстор». Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

«Сьогодні в Україні День Конституції. Але у Кременчуці державні прапори будуть приспущені. У ці дні забороняється проведення будь-яких розважальних заходів. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Те, що сталося – це найбільша трагедія в сучасній історії Кременчука», – йдеться в повідомленні.

Малецький наголосив, що Кременчуцька громада вимагає притягти до відповідальності винних у розв’язанні війни та нападі на мирних громадян.