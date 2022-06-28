ЗСУ за добу знищили 250 окупантів: оновлені дані про втрати ворога

За добу росіяни втратили ще 15 танків

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку

Українські військові станом на 28 червня ліквідували вже близько 35 250 рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 червня орієнтовно склали:

особового складу – близько 35250 (+250) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1567 (+15) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 3704 (+17) одиниць;

артилерійських систем – 778 (+7) одиниць;

РСЗВ – 243 (+0) одиниці;

засоби ППО – 102 (+1) одиниці;

літаків – 217 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 185 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+0) одиниць;

крилаті ракети – 139 (+0) одиниць;

кораблі /катери – 14 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2589 (+14) одиниць;

спеціальна техніка – 61 (+1) одиниця.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Втрати ворога станом на 28 червня

Як відомо, триває 125-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує наступ на напрямку Ізюм – Слов’янськ і штурмові дії на південній околиці Лисичанського НПЗ.

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