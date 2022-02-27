Діти звернулись до Захисників України (відео)

Малеча чекає, коли вже вся погань забереться з української землі

Кожен воїн має знати, що в нього вірить вся Україна

Триває активна фаза війни Росії проти України. Українські воїни хоробро та впевнено відбивають атаки ворога.

Аби їх підтримати, був записаний ролик, де звичайні діти, яким доводиться спостерігати весь цей жах, дякують українській армії за захист.

«Це все реальні фото, які дали батьки, це наші діти, нашої гімназії і інших шкіл. Важливо, щоб наші захисники це побачили: це наші діти, вони вірять у вас, вони сподіваються, вони сплять у підвалах і метро, від нервів нічого не їдять, вони здригаються від кононади і затикають вуха від пострілів, вони малюють малюнки, а на фоні їх слів є спалахи від бомб, але вони вірять у вас. Тримайте оборону, женіть цю нечість з нашої святої землі, заради дітей!!!» пишуть автори відео.

Нагадаємо, триває четверта доба, як Україна відбиває повномасштабне вторгнення російських окупантів.

До опору долучаються всі, хто може.

У Крюківці, що під Черніговом, цивільні громадяни зупинили рух військової техніки ворога.