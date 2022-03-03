Ексфутболіст «Динамо» захищає Київ від окупантів (відео)

Йде восьма доба війни

Олександр Алієв, що колись був відомим гравцем київського «Динамо» не залишився осторонь загальноукраїнської біди.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, чоловік записався в тероборону і зараз патрулює вулиці Києва.

«Як я і казав я тут, я залишився і буду залишатись в Києві. І буду захищати країну свою, там де народились мої дітки», ­- зазначив футболіст.

Нагадаємо, інший екс-гравець динамівців, Артем Мілевський ховається від снарядів у бункері. Про умови свого проживання він розповів у Instagram.