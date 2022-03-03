Ексфутболіст «Динамо» захищає Київ від окупантів (відео)
Віримо в Перемогу!
скріншот з відео
Йде восьма доба війни
Олександр Алієв, що колись був відомим гравцем київського «Динамо» не залишився осторонь загальноукраїнської біди.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії, чоловік записався в тероборону і зараз патрулює вулиці Києва.
«Як я і казав я тут, я залишився і буду залишатись в Києві. І буду захищати країну свою, там де народились мої дітки», - зазначив футболіст.
Нагадаємо, інший екс-гравець динамівців, Артем Мілевський ховається від снарядів у бункері. Про умови свого проживання він розповів у Instagram.
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