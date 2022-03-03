  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Ексфутболіст «Динамо» захищає Київ від окупантів (відео)

    Віримо в Перемогу! - Ексфутболіст «Динамо» захищає Київ від окупантів (відео)
    Віримо в Перемогу!
    скріншот з відео

    Йде восьма доба війни

    Олександр Алієв, що колись був відомим гравцем київського «Динамо» не залишився осторонь загальноукраїнської біди.

    Після початку повномасштабного вторгнення Росії, чоловік записався в тероборону і зараз патрулює вулиці Києва.

    «Як я і казав я тут, я залишився і буду залишатись в Києві. І буду захищати країну свою, там де народились мої дітки», ­- зазначив футболіст.

    Нагадаємо, інший екс-гравець динамівців, Артем Мілевський ховається від снарядів у бункері. Про умови свого проживання він розповів у Instagram.

    Читайте також: Ракицький пішов із «Зеніта», а Тимощук залишився
    Теги: Київ війна Артем Мілевський чоловік Олександр Алієв #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ексфутболіст «Динамо» захищає Київ від окупантів (відео)