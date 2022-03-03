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    Нічні вибухи в Києві: стали відомі нові деталі

    Вибухи в Києві прогриміли&nbsp;близько 1:42 3 березня - Нічні вибухи в Києві: стали відомі нові деталі
    Вибухи в Києві прогриміли близько 1:42 3 березня
    фото: скріншот із відео

    Повітряні об’єкти були збиті силами Протиповітряної оборони

    Внаслідок вибухів, що сталися у ніч на 3 березня в Києві, руйнувань інфраструктури немає. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Під час моніторингу інтернет ресурсів встановлено інформацію, що в ніч з 2 на 3 березня у м. Києві відбулося декілька вибухів (3-4 вибухи). Заявки від населення до ДСНС не надходили», - йдеться в повідомленні.

    Підрозділи ДСНС не залучалися.

    За попередньою інформацією, повітряні об’єкти були збиті силами ППО.

    Інформація про кількість та місце вибухів наразі уточнюється.

    Як повідомлялося, потужні вибухи пролунали у ніч на 3 березня в районі станції метро «Дружби народів».

    Нове бомбардування Києва потрапило в прямий ефір іноземних журналістів.

    Увечері 2 березня окупанти завдали новий ракетний удар по Києву: вибухнуло біля залізничного вокзалу. Згодом стало відомо, що ворог цілився в Міноборони. Біля київського вокзалу впали рештки ракети (відео).

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    Теги: Росія окупанти Київ ДСНС війна бомбардування #stoprussia
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    Нічні вибухи в Києві: стали відомі нові деталі