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    Кремль після Урганта прибрав з ефіру ще одного топового ведучого

    Через війну в Україні російські пропагандистські канали закривають свої топові проєкти, де могла б прозвучати правда - Кремль після Урганта прибрав з ефіру ще одного топового ведучого
    Через війну в Україні російські пропагандистські канали закривають свої топові проєкти, де могла б прозвучати правда

    Федеральний канал відмовився показувати шоу Андрія Малахова

    Російський федеральний телеканал «Россия-1» зняв з ефіру нове шоу Андрія Малахова. Сталось це на вимогу керівництва. «Думаю, як і всі колеги ставляться. Федеральні канали найближчими днями вирішили відмовитися від розважального контенту. З сітки мовлення прибрали більшість популярних шоу, які глядачі звикли дивитися у вихідні. Їх обов'язково повернуть, коли все стабілізується», – так ситуацію прокоментував колега Малахова», – телеведучий Леван Тодуа.

    Втім, про звільнення журналіста поки що не йдеться.

    Нагадаємо, вже в перші дні війни російський пропагандистський Перший канал прибрав із ефіру щоденну розважальну передачу «Вечірній Ургант». Рішення було ухвалено у зв'язку з «важливими суспільно-політичними подіями». Тим часом справжньою причиною такого кроку могло стати те, що ведучий програми Іван Ургант та її сценарист Олександр Гудков виступили із заявами проти війни в Україні.

    Допис Івана Урганта у соцмережі

    Допис Івана Урганта у соцмережі

    Як вже повідомляв «Главком», російське радіо «Эхо Москвы» почало відмовляти у розміщенні блогів незалежних авторів на своєму сайті. Зокрема у матеріалах, які стосуються висвітлення війни в Україні, яку розв’язала Росія. Зокрема, 2 березня без жодних пояснень редактори «Эхо Москвы» не схвалили публікації блогів, у яких ішлося про втратити російської армії (за даними генштабу Збройних сил України) та можливого реалізацію сценарію з боку Кремля щодо призначення експрезидента Віктора Януковича «президентом певної частини України».

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    Теги: Росія телебачення пропаганда війна
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    Кремль після Урганта прибрав з ефіру ще одного топового ведучого