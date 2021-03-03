Епічний ремонт: у Росії комунальники «впустили» водонапірну вежу (відео)
Бригада робітників приїхала полагодити вежу, однак вона впала
У Росії комунальники взялися за ремонт водонапірної вежі, але в результаті вона впала і розчавила автомобіль робітників.
Відповідними кадри оприлюднив Теlеgram-канал Baza.
«Епічна спроба ремонту водонапірної башти у Тверській області. Ремонту не вийшло, вежі більше немає. Машини ремонтників, до речі, теж», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на момент падіння в УАЗі нікого не було. У результаті інциденту ніхто з людей не постраждав, однак автомобіль ремонту вже не підлягає.
До слова, у Китаї літак впав на житлові будинки.