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    Епічний ремонт: у Росії комунальники «впустили» водонапірну вежу (відео)

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    У результаті інциденту ніхто з людей не постраждав, однак автомобіль ремонту вже не підлягає - Епічний ремонт: у Росії комунальники «впустили» водонапірну вежу (відео)
    У результаті інциденту ніхто з людей не постраждав, однак автомобіль ремонту вже не підлягає
    Скріншот з відео

    Бригада робітників приїхала полагодити вежу, однак вона впала

    У Росії комунальники взялися за ремонт водонапірної вежі, але в результаті вона впала і розчавила автомобіль робітників.

    Відповідними кадри оприлюднив Теlеgram-канал Baza.

    «Епічна спроба ремонту водонапірної башти у Тверській області. Ремонту не вийшло, вежі більше немає. Машини ремонтників, до речі, теж», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що на момент падіння в УАЗі нікого не було. У результаті інциденту ніхто з людей не постраждав, однак автомобіль ремонту вже не підлягає.

    До слова, у Китаї літак впав на житлові будинки.

    Теги: Росія машини ремонт автомобіль
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