Епічний ремонт: у Росії комунальники «впустили» водонапірну вежу (відео)

У результаті інциденту ніхто з людей не постраждав, однак автомобіль ремонту вже не підлягає

Бригада робітників приїхала полагодити вежу, однак вона впала

У Росії комунальники взялися за ремонт водонапірної вежі, але в результаті вона впала і розчавила автомобіль робітників.

Відповідними кадри оприлюднив Теlеgram-канал Baza.

«Епічна спроба ремонту водонапірної башти у Тверській області. Ремонту не вийшло, вежі більше немає. Машини ремонтників, до речі, теж», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на момент падіння в УАЗі нікого не було. У результаті інциденту ніхто з людей не постраждав, однак автомобіль ремонту вже не підлягає.

До слова, у Китаї літак впав на житлові будинки.