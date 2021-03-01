У Китаї літак впав на житлові будинки

Під час аварії літака також постраждала одна людина на землі

Під час аварії літака також постраждала одна людина на землі

Усі п'ятеро осіб, які були на борту літака, загинули

У Китаї розбився літак метеорологічного служби з п'ятьма співробітниками на борту. Як повідомило відомство, літак впав на житлові будинки в міському окрузі Цзіань.

Під час аварії також був поранений один місцевий житель на землі. Його госпіталізували, загрози життю немає.

Через падіння були також пошкоджені три житлових будинки.

Відзначається, що літак Beechcraft B300 King Air 350 виконував плановий політ з розвідки дощових хмар.

Зараз рятувальники виявили тіла всіх загиблих. Причини катастрофи встановлюються.

Нагадаємо, у лютому черговий Boeing втратив двигун у повітрі: цього разу над Нідерландами. Один із чотирьох двигунів літака частково зруйнувався і загорівся. Уламки лопатей турбіни впали в житлових кварталах Меерссена.

Раніше стало відомо про схожу аварію у Сполучених Штатах Америки: у пасажирського літака Boeing 777 після вильоту з аеропорту Денвера відірвалася вся обшивка правого двигуна, її уламки впали на житлові райони, а сам двигун загорівся. Літак, на борту якого перебував 231 пасажир та 10 членів екіпажу, вдалося посадити.

Також при підльоті до столиці Нігерії Абуджі розбився військовий літак King Air 350, всі девʼять чоловік, що знаходилися на боту, загинули.