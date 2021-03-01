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    Дорожнє покриття під Києвом ремонтують з допомогою цегли (відео)

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    Під Києвом бита цегла цілком заміняє асфальт - Дорожнє покриття під Києвом ремонтують з допомогою цегли (відео)

    Під Києвом бита цегла цілком заміняє асфальт

    Фото з відкритих джерел

    В Боярці будівельними відходами засипають ями на дорогах

    Биту цеглу використовують дорожні працівники Боярки, проводячи ямковий ремонт доріг у цьому місті на Київщині.

    Відповідний відеозапис оприлюднили у місцевій Facebook-спільноті.

    «Дороги посипаємо… цеглою», – іронічно підписав відео автор з нікнеймом Євген Левінський.

    У коментарях місцеві обурюються та говорять, що такий ремонт може пошкодити транспортні засоби, бо цегла може розкришитися та потрапити на проїжджу частину. Інша частина дописувачів підтримуює таку роботу комунальників – мовляв, краще цегла, аніж ями.

    Раніше повідомлялося про те, що комунальні служби Києва підрахували кількість зламаних делініаторів у місті.

    Теги: дороги Київщина ремонт
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