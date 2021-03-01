Дорожнє покриття під Києвом ремонтують з допомогою цегли (відео)

В Боярці будівельними відходами засипають ями на дорогах

Биту цеглу використовують дорожні працівники Боярки, проводячи ямковий ремонт доріг у цьому місті на Київщині.

Відповідний відеозапис оприлюднили у місцевій Facebook-спільноті.

«Дороги посипаємо… цеглою», – іронічно підписав відео автор з нікнеймом Євген Левінський.

У коментарях місцеві обурюються та говорять, що такий ремонт може пошкодити транспортні засоби, бо цегла може розкришитися та потрапити на проїжджу частину. Інша частина дописувачів підтримуює таку роботу комунальників – мовляв, краще цегла, аніж ями.

Раніше повідомлялося про те, що комунальні служби Києва підрахували кількість зламаних делініаторів у місті.