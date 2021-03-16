  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Гігантський пітон намагався вчепитися в обличчя власника зоопарку рептилій (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Брюера величезний досвід роботи зі зміями - Гігантський пітон намагався вчепитися в обличчя власника зоопарку рептилій (відео)
    У Брюера величезний досвід роботи зі зміями

    Джею Брюеру вдалося ухилитися від атаки змії

    Величезна змія напала на власника зоопарку рептилій в американському штаті Каліфорнія Джея Брюера і спробувала вчепитися йому в обличчя.

    Джей опублікував в Instagram запис, на якому видно, як величезний пітон кидається на нього. Чоловікові все ж вдалося ухилитися від атаки.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений Jay Brewer (@jayprehistoricpets)

    «Ого! Як тільки я відвів від неї погляд. Бачите, яка розумна ця змія? В ту ж секунду, як я подивився в інший бік, вона зрозуміла, що я не зможу відскочити», – пояснив він.

    Варто зазначити, що у Брюера величезний досвід роботи зі зміями. У своєму Instagram він публікує фотографії та відео, на яких показує, як поводитися з рептиліями.

    Теги: США зоопарк тварини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies