Гігантський пітон намагався вчепитися в обличчя власника зоопарку рептилій (відео)
Джею Брюеру вдалося ухилитися від атаки змії
Величезна змія напала на власника зоопарку рептилій в американському штаті Каліфорнія Джея Брюера і спробувала вчепитися йому в обличчя.
Джей опублікував в Instagram запис, на якому видно, як величезний пітон кидається на нього. Чоловікові все ж вдалося ухилитися від атаки.
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«Ого! Як тільки я відвів від неї погляд. Бачите, яка розумна ця змія? В ту ж секунду, як я подивився в інший бік, вона зрозуміла, що я не зможу відскочити», – пояснив він.
Варто зазначити, що у Брюера величезний досвід роботи зі зміями. У своєму Instagram він публікує фотографії та відео, на яких показує, як поводитися з рептиліями.