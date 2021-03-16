Гігантський пітон намагався вчепитися в обличчя власника зоопарку рептилій (відео)

Джею Брюеру вдалося ухилитися від атаки змії

Величезна змія напала на власника зоопарку рептилій в американському штаті Каліфорнія Джея Брюера і спробувала вчепитися йому в обличчя.

Джей опублікував в Instagram запис, на якому видно, як величезний пітон кидається на нього. Чоловікові все ж вдалося ухилитися від атаки.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jay Brewer (@jayprehistoricpets)

«Ого! Як тільки я відвів від неї погляд. Бачите, яка розумна ця змія? В ту ж секунду, як я подивився в інший бік, вона зрозуміла, що я не зможу відскочити», – пояснив він.

Варто зазначити, що у Брюера величезний досвід роботи зі зміями. У своєму Instagram він публікує фотографії та відео, на яких показує, як поводитися з рептиліями.