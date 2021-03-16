Місяць хочуть перетворити на «Ноїв ковчег»

Вчений із США запропонував створити на супутнику Землі сховище зразків ДНК живих істот

Якщо життя на Землі раптом зникне, відродити його можна буде за допомогою Місяцю. Для цього вчені хочуть зробити на земному супутнику, так би мовити, резервну копію наших флори та фауни. Тобто зберегти на Місяці зразки ДНК живих організмів.

Ідея належить Джекану Танга (Jekan Thanga), досліднику з Університету Арізони (США). Як повідомляє сайт університету, натхненням для вченого стала біблійська історія про Ноя та ковчег. Але вчений пропоную не відправляти у космос «кожної тварі по парі», а використовувати більш сучасні технології. А саме зберігати інформацію про живі організми у ДНК.

«Це схоже на копіювання фотографій і документів з комп'ютера на окремий жорсткий диск, тому у вас є резервна копія, якщо щось піде не так», - відзначає Танга.

Американський астронавт на Місяці

Місячний банк генів пропонують заховати у печерах, створених в лавових породах Місяця. Для забезпечення сховища енергією планується використовувати сонячні батареї.

За словами Танга, в банку генів буде зберігатися генетичний матеріал всіх 6,7 мільйонів відомих видів земних рослин, тварин і грибів. Щоб доставити на Місяць весь цей біологічний матеріал, знадобиться не менше 250 космічних стартів.

Вчений зазначає, що сьогодні людству доступні ще не всі технології, необхідні для реалізації даного проекту. Але дослідник впевнений: місячний банк генів можна було б збудувати протягом наступних 30 років.

Місяць, дійсно, є непоганим місцем для зберігання ДНК. Він знаходиться порівняно недалеко від Землі, і доставка біологічних матеріалів на супутник буде простіше і швидше, ніж, наприклад, на Марс. У той же час будівництво ковчега на орбіті навколо Землі вважається недостатньо безпечним через нестабільність орбіти. На Місяці ж можна безпечно розмістити біологічні зразки в товщі лавових порід.

Печери і тунелі під поверхнею були сформовані на ранньому етапі формування Місяця, і з тих пір вони залишилися недоторканими. Лавові печери захистять ковчег від ударів метеоритів і радіації, здатної зашкодити ДНК.

За словами вченого, якщо не буде прямого попадання метеорита або ядерного удару, з ковчегом все буде в порядку.

Дослідники пропонують спочатку нанести на карту наявні на Місяці лавові тунелі і печери. Для цього можна використовувати спеціальних роботів. Після знаходження відповідної локації в лавових породах можна буде приступати до будівництва сховища.

Сховище ДНК в Норвегії

Ковчег буде складатися з двох секцій: над і під поверхнею Місяця. Генетичні зразки будуть зберігатися в модулях сховища всередині лавових печер, які будуть з'єднані з поверхнею ліфтами.

На поверхні розташується система зв'язку, сонячні панелі і повітряний шлюз.

Автор ідеї вважає, що будівництво сховища буде не найскладнішою частиною місії. Майбутні місячні місії NASA і Європейського космічного агентства закладуть основу для подібних будівельних проектів.

А ось найскладнішим і дорогим аспектом створення ковчега стане транспортування на Місяць саме зразків ДНК. Для успішного відновлення виду потрібно по 50 зразків кожного виду. Однак для повторного впровадження кожного виду може знадобитися до 500 зразків, тож буде потрібно набагато більше запусків ракет для транспортування як будівельних матеріалів і обладнання, так і біологічних зразків. Це може коштувати «сотні мільярдів доларів».