«Горіла шина, палала»: під Радою сталися сутички між поліцією та активістами

В урядовому кварталі сьогодні за порядком стежать 3,8 тис. силовиків

В урядовому кварталі сьогодні за порядком стежать 3,8 тис. силовиків Столична поліція значно посилила охорону правопорядку в урядовому кварталі, там чергують наразі близько 3,8 тис. силовиків. Втім, сутички біля будівлі парламенту таки відбулися, повідомив кореспондент «Главкома». Декілька мітингувальників запалили шини під



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Фото: Станіслав Груздєв Сутички біля Верховної Ради, 16 січня

В урядовому кварталі сьогодні за порядком стежать 3,8 тис. силовиків

В урядовому кварталі сьогодні за порядком стежать 3,8 тис. силовиків

Столична поліція значно посилила охорону правопорядку в урядовому кварталі, там чергують наразі близько 3,8 тис. силовиків. Втім, сутички біля будівлі парламенту таки відбулися, повідомив кореспондент «Главкома».

Декілька мітингувальників запалили шини під стінами Верховної Ради України, і коли правоохоронці та пожежники намагалися погасити вогонь, між ними та мітингувальниками сталися сутички.

Наразі правоохоронці відтіснили мітингувальників та дали можливість пожежникам загасити палаючі шини.

Як відомо, наразі у парламенті розглядають законопроект щодо реінтеграції Донбасу. У зв'язку з цим під будівлею Ради проходять мітинги. Крім того, на проїжджій частині вул. Грушевського, як і раніше, розташовується наметове містечко прихильників Михайла Саакашвілі, рух транспорту там перекрито.

У поліції зазначили, що посилені наряди несуть службу також на зупинках транспорту і в метро. «Правоохоронці закликають учасників масових заходів, жителів і гостей столиці не порушувати закон, виконувати встановлені правила поведінки», - сказано в повідомленні прес-служби поліції.

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