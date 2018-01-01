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    Мітинг біля Ради: активісти вимагають прийняти закони про Донбас та Антикорупційний суд

    Люди з плакатами зібралися біля будівлі парламенту ще до початку засідання Ради
    Сьогодні у Києві відбувається акція «Стоп реванш», учасники якої мають намір під Верховною Радою вимагати ухвалення низки важливих законів, зокрема закону про реінтеграцію Донбасу та про Антикорупційний суд. Люди з плакатами зібралися біля будівлі парламенту ще до початку засідання Ради, повідомляє кореспондент «Главкома».
    • Сьогодні, 10:15
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    <p>Мітинг 16 січня біля парламенту&nbsp;</p> <p>Фото: Главком&nbsp;</p>

    Мітинг 16 січня біля парламенту 

    Фото: Главком 

    Люди з плакатами зібралися біля будівлі парламенту ще до початку засідання Ради

    Сьогодні у Києві відбувається акція «Стоп реванш», учасники якої мають намір під Верховною Радою вимагати ухвалення низки важливих законів, зокрема закону про реінтеграцію Донбасу та про Антикорупційний суд.

    Люди з плакатами зібралися біля будівлі парламенту ще до початку засідання Ради, повідомляє кореспондент «Главкома».

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    Мітинг біля Ради: активісти вимагають прийняти закони про Донбас та Антикорупційний суд
    Мітинг біля Ради: активісти вимагають прийняти закони про Донбас та Антикорупційний суд
    Мітинг біля Ради: активісти вимагають прийняти закони про Донбас та Антикорупційний суд
    Главком

    Також сьогодні зранку в урядовому кварталі у Києві, поблизу Маріїнського парку, перебуває велика кількість правоохоронців.

    Зокрема, на початку Маріїнського парку з боку станції метро Арсенальна, перебуває кілька десятків автомобілів патрульної поліції.

    Ближче до стадіону «Динамо» також помічено кілька десятків автобусів Національної гвардії України.

    Зазначимо, що також по периметру урядового кварталу, в тому числі, на вході і виході з наметового містечка під Верховною Радою, встановили рамки-металошукачі.

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    Національна поліція України Донбас Верховна Рада акція реванш активісти Антикорупційний суд
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