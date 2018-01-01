Мітинг біля Ради: активісти вимагають прийняти закони про Донбас та Антикорупційний суд

Люди з плакатами зібралися біля будівлі парламенту ще до початку засідання Ради

Сьогодні у Києві відбувається акція «Стоп реванш», учасники якої мають намір під Верховною Радою вимагати ухвалення низки важливих законів, зокрема закону про реінтеграцію Донбасу та про Антикорупційний суд. Люди з плакатами зібралися біля будівлі парламенту ще до початку засідання Ради, повідомляє кореспондент «Главкома».



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Мітинг 16 січня біля парламенту Фото: Главком

Люди з плакатами зібралися біля будівлі парламенту ще до початку засідання Ради

Сьогодні у Києві відбувається акція «Стоп реванш», учасники якої мають намір під Верховною Радою вимагати ухвалення низки важливих законів, зокрема закону про реінтеграцію Донбасу та про Антикорупційний суд.

Люди з плакатами зібралися біля будівлі парламенту ще до початку засідання Ради, повідомляє кореспондент «Главкома».

Також сьогодні зранку в урядовому кварталі у Києві, поблизу Маріїнського парку, перебуває велика кількість правоохоронців.

Зокрема, на початку Маріїнського парку з боку станції метро Арсенальна, перебуває кілька десятків автомобілів патрульної поліції.

Ближче до стадіону «Динамо» також помічено кілька десятків автобусів Національної гвардії України.

Зазначимо, що також по периметру урядового кварталу, в тому числі, на вході і виході з наметового містечка під Верховною Радою, встановили рамки-металошукачі.