«Крим наш...Лише Зеленський!». Соратники бойовиків Охлобистін і Пореченков підтримали коміка
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«А якщо він виграє...буде нам винен»
Російські одіозні актори Іван Охлобистін та Михайло Пореченков записали відео на підтримку шоумена і кандидата у президенти України Володимира Зеленського.
Відповідний відеоролик вони опублікували на Youtube.
Зокрема, на відео російські актори зі склянками в руках розмовляють про те, що якщо Зеленський переможе на президентських виборах, то «буде їм винен».
«А якщо він виграє...буде нам винен. Слава Україні. Крим наш...Все наше! Тільки Зеленський!», - сказали Пореченков і Охлобистін.
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