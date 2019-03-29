«Крим наш...Лише Зеленський!». Соратники бойовиків Охлобистін і Пореченков підтримали коміка



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«А якщо він виграє...буде нам винен»

Російські одіозні актори Іван Охлобистін та Михайло Пореченков записали відео на підтримку шоумена і кандидата у президенти України Володимира Зеленського.

Відповідний відеоролик вони опублікували на Youtube.

Зокрема, на відео російські актори зі склянками в руках розмовляють про те, що якщо Зеленський переможе на президентських виборах, то «буде їм винен».

«А якщо він виграє...буде нам винен. Слава Україні. Крим наш...Все наше! Тільки Зеленський!», - сказали Пореченков і Охлобистін.