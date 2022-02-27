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    Події в Україні

    Обстріл біля київської філії «Радона»: чи є радіаційна небезпека

    Внаслідок обстрілу невідомий об'єкт впав поряд із підприємством і не потрапив у важливі об'єкти - Обстріл біля київської філії «Радона»: чи є радіаційна небезпека
    Внаслідок обстрілу невідомий об'єкт впав поряд із підприємством і не потрапив у важливі об'єкти
    фото: пресслужба ДСНС

    Виходу радіонуклідів у навколишнє середовище не було

    Державна служба України з надзвичайних ситуацій спростовує інформацію про радіаційну небезпеку у столиці – внаслідок бомбардування попадання у важливі об'єкти не було, загрози забруднення немає. Про це повідомляє преслужба ДСНС.

    «В інтернеті поширюється інформація, що внаслідок масового бомбардування Києва всіма доступними в Російській Федерації видами зенітного та ракетного озброєння снаряди потрапили до пункту поховання радіоактивних відходів київської філії «Об'єднання Радон». Рятувальники Київського гарнізону та співробітники Дослідно-випробувального управління Києві виїхали на місце пригоди для розвідки та вимірювання радіаційного фону повітря. На місці було встановлено, що внаслідок обстрілу невідомий об'єкт впав поряд із підприємством і не потрапив у важливі об'єкти», – йдеться у повідомленні ДСНС, розміщеному у телеграм-каналі.

    Посилаючись на слова заступника директора «Об'єднання Радон» з виробничих питань Олени Полякової, ДСНС інформує: «Виходу радіонуклідів у навколишнє середовище не було, радіаційний фон в нормі, поверхневого забруднення немає».

    У повідомленні Держслужби також наголошується, що на місці працювала дослідно-випробувальна лабораторія Головного управління, яка підтвердила, що загрози для населення немає.

    Нагадаємо, війська окупантів із території Білорусі увійшли до Зони Чорнобильської АЕС.

    Теги: Росія війна радіація #stoprussia
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    Обстріл біля київської філії «Радона»: чи є радіаційна небезпека