Україна подала позов проти Росії в Гаагу

Україна вимагає, що керівництво Росії має бути притягнуте до відповідальності за війну проти українського народу.

Україна офіційно подала позов на Росію до Міжнародного суду ООН в Гаазі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Україна вимагає, щоб керівництво Росії притягли до відповідальності за війну проти українського народу.

«Україна подала до Міжнародного суду свою заяву проти Росії. Росія повинна нести відповідальність за маніпулювання поняттям геноциду для виправдання агресії. Ми просимо терміново прийняти рішення про припинення військової діяльності Росії зараз і очікуємо, що судові процеси почнуться наступного тижня», – написав Зеленський у Твіттері.

Як раніше повідомлялося, Міністерство економіки й уряд України готують матеріали для звернення у Міжнародний кримінальний суд в Гаазі через злочинні наслідки воєнного вторгнення Росії.