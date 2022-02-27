  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Як українцям на авто виїхати за кордон: прикордонники нагадали правило

    Як українцям на авто виїхати за кордон: прикордонники нагадали правило
    фото з відкритих джерел

    Держприкордонслужба нагадує, що «зелена карта» – це обов’язковий вид страхування для тих, хто має намір їхати за кордон на своєму автомобілі

    Українців, які виїжджають до інших країн на машинах, можуть не пропустити через кордон. Причиною цього є відсутність полісу страхування «зеленої карти». Про це попередили в Державній прикордонній службі України.

    «У зв’язку з військовою агресією, яку вчинила Росія проти українського народу, державний кордон щоденно перетинають десятки тисяч українців. Нерідко наші співвітчизники їдуть автомобілями. Протягом останніх днів у пунктах пропуску на Львівщині, а саме на кордоні з Польщею, почастішали випадки повернення транспортних засобів суміжною стороною. Причиною цього є відсутність полісу страхування «зеленої карти», йдеться в повідомленні.

    Держприкордонслужба нагадує, що «зелена карта» це обов’язковий вид страхування для тих, хто має намір їхати за кордон на своєму автомобілі.

    «Просимо врахувати цю інформацію під час планування перетину кордону», додали у відомстві.

    Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України пояснила, яким чином громадяни можуть відрізнити українську техніку від техніки російських окупантів.

    Російська техніка має темно-зелений і болотний окрас. Іноді присутній трикольоровий окрас. Українська техніка має окрас у вигляді пікселю або темно-зелений колір, близький до оливового

    Читайте також: Втрати ворога за три доби: Міноборони оприлюднило дані
    Теги: прикордонники Росія автопром Польща Держприкордонслужба війна автомобіль кордон страхування #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як українцям на авто виїхати за кордон: прикордонники нагадали правило