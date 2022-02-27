Як українцям на авто виїхати за кордон: прикордонники нагадали правило

Держприкордонслужба нагадує, що «зелена карта» – це обов’язковий вид страхування для тих, хто має намір їхати за кордон на своєму автомобілі

Українців, які виїжджають до інших країн на машинах, можуть не пропустити через кордон. Причиною цього є відсутність полісу страхування – «зеленої карти». Про це попередили в Державній прикордонній службі України.

«У зв’язку з військовою агресією, яку вчинила Росія проти українського народу, державний кордон щоденно перетинають десятки тисяч українців. Нерідко наші співвітчизники їдуть автомобілями. Протягом останніх днів у пунктах пропуску на Львівщині, а саме на кордоні з Польщею, почастішали випадки повернення транспортних засобів суміжною стороною. Причиною цього є відсутність полісу страхування – «зеленої карти», – йдеться в повідомленні.

Держприкордонслужба нагадує, що «зелена карта» – це обов’язковий вид страхування для тих, хто має намір їхати за кордон на своєму автомобілі.

«Просимо врахувати цю інформацію під час планування перетину кордону», – додали у відомстві.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України пояснила, яким чином громадяни можуть відрізнити українську техніку від техніки російських окупантів.

Російська техніка має темно-зелений і болотний окрас. Іноді присутній трикольоровий окрас. Українська техніка має окрас у вигляді пікселю або темно-зелений колір, близький до оливового