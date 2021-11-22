Широкомасшабне вторгнення російських військ – питання часу

Армія на сьогодні − головний гарант нашої державності

Українцям необхідно єднатися навколо Збройних Сил України

Вже вечір вечоріє…

І владі, і опозиції можна та треба наговорити багато поганих слів. Заслуговують.

Але, всім нам, патріотам України, треба думати, окрім політики, про захист Держави, про оборону нашої землі від ворогів зовнішніх та внутрішніх.

Нам завжди, незважаючи на «червону», «зелену», «жовту», «біло-синьо-червону» тощо брехню, треба діяти в інтересах Держави.

Ерефівський ворог «пре далі». Широкомасшабне вторгнення його військ – питання часу та Божої волі.

Щоб там не було, вважаю, найкраще, нам всім – українцям – єднатися навколо Збройних Сил України.

ЗСУ – не можновладці та не політики. Вони – захисники нашої Української Нації та Держави! Вони – наше майбутнє!

Гуртуймо лави навколо Українських Збройних Сил!

P.S. Вибачте за патетику, але – це істина…

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Джерело: блог Дмитра Яроша

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