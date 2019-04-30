В Антарктиді зникла одна з найбільших колоній імператорських пінгвінів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раніше знімки із супутників визначали колонію пінгвінів у Halley Bay як одну з найбільших у світі, там налічувалося від 14 до 25 тисяч пар цих тварин

В останні три роки у колонії пінгвінів майже не з'являлося потомство

Друга найбільша у світі гніздова колонія імператорських пінгвінів перестала існувати в Антарктиді.

Як йдеться у статті журналу Antarctic Scienceу, в останні три роки у колонії пінгвінів майже не з'являлося потомство. До того ж у 2016-2017 роках через зменшення льодового покриву континенту і ранній початок сезону танення криги біля узбережжя Антарктиди колонія пінгвінів, що мешкала на ній, розпалася.

Частина з них мігрувала в пошуках нового місця для стоянки з бухти Halley Bay, а інша приєдналася до колонії родичів, що базувалася за 55 км на південь у пункті Dawson-Lambton. Рік по тому пінгвіни-мігранти знайшли притулок, але потомства у них практично не було.

Вчені не сумніваються, що причиною такої ситуації стали несприятливі кліматичні та погодні зміни в Антарктиді, раннє танення льоду в районі Halley Bay, однак причини таких катаклізмів вони встановити поки не можуть.

Раніше знімки із супутників визначали колонію пінгвінів у Halley Bay як одну з найбільших у світі, там налічувалося від 14 до 25 тисяч пар цих тварин, які очікували потомства. З 2016 року і весь наступний час поповнення в їхніх родинах не було.

Досі було прийнято вважати, що на крижинах навколо Антарктиди мешкають приблизно 300 тисяч особин імператорських пінгвінів, які для спарювання і висиджування яєць по льоду перебираються на материк. У 2009 році у світі існували 34 колонії цих пінгвінів.

Нагадаємо, українські полярники зустріли Різдво у «компанії» рекордної кількості пінгвінів.