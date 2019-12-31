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    Вітання з Антарктиди: українські полярники побажали сонця і миру

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    Зараз на&nbsp;українській антарктичній станції &laquo;Академік Вернадський&raquo; перебуває 12&nbsp;учасників річної експедиції - Вітання з Антарктиди: українські полярники побажали сонця і миру
    Зараз на українській антарктичній станції «Академік Вернадський» перебуває 12 учасників річної експедиції

    Записували ролик українські науковці на тлі станцій та кучугурів, вищих за зріст дорослої людини

    Учасники 24-ї Української антарктичної експедиції привітали усіх з Новим роком. Про це повідомляє Міносвіти.

    Вони побажали побільше добра, щирих усмішок, радості від життя і впевненості в завтрашньому дні, підкорення нових вершин та наукових відкриттів, позитивних емоцій, мирного неба над головою, сонячної погоди надворі та в родинах й багато іншого.

    «З протилежного боку планети учасники 24-ї Української антарктичної експедиції хочуть привітати всіх з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Від себе хочу побажати кожному українцю у новому 2020 році, нехай Бог дасть розум та душевний спокій, щоб змиритися з тим, чого не можна змінити, і сили та впевненості аби змінити те, що можна змінити, і мудрості відрізнити одне від другого», — сказано у повідомленні.

    Записували ролик українські науковці на тлі станцій та кучугурів, вищих за зріст дорослої людини.

    «У той час, як в Україні снігу поки обмаль, десь за 15 тис км від Батьківщини, на острові Галіндез в Антарктиді його дуже багато. Це і не тільки дивіться у чудовому новорічному привітанні від нашої команди зимівників, які вже 10 місяців проводять дослідження під українським прапором на крижаному континенті», - йдеться у повідомленні. 

    Зазначимо, що зараз на українській антарктичній станції «Академік Вернадський» перебуває 12 учасників річної експедиції: 10 полярників та 2 полярниці. Вони працюють в Антарктиді вже близько 10 місяців.

    Антарктида новорічні свята полярники
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