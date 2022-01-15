«Горітє в аду». Екссекретарка Ющенка емоційно звернулася до «Київенерго»

Родина Ванникової змушена сидути при свічках без тепла та світла

Компанія не реагує на звернення про беребої із електропостачанням

Екссекретарка Віктора Ющенка Ірина Ванникова поскаржилася на роботу «Київенерго» та постійний холод удома. Емоційний відгук вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Такої «насолоди» не відчувала з часів віялових відключень. Три пари шкарпеток, худі на мєху, дві пари штанів. Дві ковдри. І все одно холодно! Сніжок у шапці. Кицуне у руквицях. Діти в куртках», – написала Ванникова.

Жінка поскаржилася, що на столичних Осокорках з електрикою вічні проблеми. Тут регулярно вимикають світло. А «Київенерго» вона назвала «Дантовим пеклом, із тисячі пекельних кіл».

«Ваш колцентр мовчить, як німий. Зараз вибило одну фазу із трьох у дачному будинку, де все зав‘язано на електрику – світло, теплі підлоги, побутова техніка, туалет, інтернет. П‘ять годин назад. І в «Київенерго» ніхто не відповідає. «Київенерго», «горітє в аду»!», – емоційно завершила допис Ванникова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оператори системи розподілу (колишні обленерго) мають тимчасово відключати світло своїм клієнтам для обслуговування електричних мереж або для підключення нових споживачів. Виконувати такі роботи компанії мають весь рік, але за умови відключення споживачів не більше, ніж на 8 годин в зимовий період.

Про це повідомив державний Регулятор НКРЕКП на своєму сайті.

Про планові перерви в електропостачанні оператор системи розподілу повинен обов'язково повідомляти на власному вебсайті в мережі інтернет або через засоби масової інформації не пізніше ніж за 5 днів до початку відключення.

НКРЕКП зазначає, що повідомлення про планові відключення повинно містити інформацію про населені пункти та вулиці, які будуть відключені, причини перерви, дати та орієнтовну тривалість проведення робіт.

Нагадаємо, ДТЕК Київські мережі та ДТЕК Київські регіональні електромережі коригували графік проведення робіт на мережах на період новорічних свят.