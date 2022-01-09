Російський тіктокер поскаржився, що його не пустили в Україну

З якою метою Мілохін прилетів до України, не повідомляється

З якою метою Мілохін прилетів до України, не повідомляється

«Чуваки, мене не пустили. Я – ворог. Нас назад розвернули»

Російського тіктокера, реп-виконавця, відеоблогера, відомого під ім’ям Даня Мілохін, не пустили в Україну. Про це він повідомив у своїх Instagram-сторіс.

«Допоможіть. Ми влетіли до Києва і нас тримають у полоні», – сказав він.

Згодом 20-річний тіктокер додав: «Чуваки, мене не пустили. Я – ворог. Нас назад розвернули».

До цього в Instagram він опублікував знімки, зроблені у літаку. Мілохін сидить у кріслі в рожевому піджаку.

«Готовий стати президентом», – написав він у публікації.

У жовтні 2020 року російський Forbes помістив Мілохіна на шосте місце списку найоплачуваніших тіктокерів РФ.

Напередодні прикордонники не пустили в Україну зірку російських серіалів. «Під час проведення необхідних заходів контролю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» встановили, що росіянин, який є актором театру і кіно, порушував порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму. Там він брав участь у зйомках російського серіалу», – йдеться у повідомленні.

В ході бесіди іноземець усіляко відхрещувався та заперечував перебування на тимчасово окупованому півострові. Громадянин РФ також зазначив, що прямував в Україну на зйомки.