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    Російський тіктокер поскаржився, що його не пустили в Україну

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    З якою метою Мілохін прилетів до України, не повідомляється - Російський тіктокер поскаржився, що його не пустили в Україну
    З якою метою Мілохін прилетів до України, не повідомляється
    фото: danya_milokhin

    «Чуваки, мене не пустили. Я – ворог. Нас назад розвернули»

    Російського тіктокера, реп-виконавця, відеоблогера, відомого під ім’ям Даня Мілохін, не пустили в Україну. Про це він повідомив у своїх Instagram-сторіс.

    «Допоможіть. Ми влетіли до Києва і нас тримають у полоні», – сказав він.

    Згодом 20-річний тіктокер додав: «Чуваки, мене не пустили. Я – ворог. Нас назад розвернули».

    До цього в Instagram він опублікував знімки, зроблені у літаку. Мілохін сидить у кріслі в рожевому піджаку.

    «Готовий стати президентом», – написав він у публікації.

    У жовтні 2020 року російський Forbes помістив Мілохіна на шосте місце списку найоплачуваніших тіктокерів РФ.

    Напередодні прикордонники не пустили в Україну зірку російських серіалів. «Під час проведення необхідних заходів контролю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» встановили, що росіянин, який є актором театру і кіно, порушував порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму. Там він брав участь у зйомках російського серіалу», – йдеться у повідомленні.

    В ході бесіди іноземець усіляко відхрещувався та заперечував перебування на тимчасово окупованому півострові. Громадянин РФ також зазначив, що прямував в Україну на зйомки.

    Теги: прикордонники Росія окупанти санкції артист Instagram
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    Російський тіктокер поскаржився, що його не пустили в Україну