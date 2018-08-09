Московські попи у храмі на Рівненщині зберігали російську пропагандистську літературу



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Зокрема, селяни виявили наступні книги: «О будущем России и конце мира», «Страдальцы за землю Русскую»

У місцевому храмі села Птича на Рівненщині, який перебуває в юрисдикції УПЦ МП, знайшли російську літературу. Її виявили під час відспівування загиблого бійця АТО, інформує Релігійна правда.

Як розповіла «Релігійній правді» місцева мешканка Аліна Дубовська, трагічна подія змусила людей звернутися до суду з проханням надати дозвіл відкрити церкву лише на короткий проміжок часу, аби була можливість достойно похоронити українського воїна.

«Як тільки ми отримали такий дозвіл – відразу зайшли до церкви, – розповідає Аліна. – Храм виявився в дуже поганому стані. Скрізь сліди мишачої життєдіяльності, павутиння та цвіль. Скрізь цигарковий попіл».

Всередині церкви багато місяців, як розповідає Дубовська, ночували віряни УПЦ МП, які нібито охороняли церкву від вірян УПЦ КП.

Та найцікавіша знахідка у храмі – десятки примірників російської літератури.

Зокрема, селяни виявили наступні книги: «О будущем России и конце мира», «Страдальцы за землю Русскую», «УПЦ: відносини з державою. Ставлення до АТО та церковного розколу. Питання та відповіді».

«Більшість книг та брошурок надруковані в Санкт-Петербурзі та Москві. Саме цей факт і привернув нашу увагу. До речі, ці книжки однозначно читалися, бо затерті палітурки, загнуті кутики, усі в масних плямах. В мене багато питань до органів: чому, як і навіщо це все потрапило до храму? Хто та з якою метою підсунув це звичайним, простим селянам?», – розповідає Аліна.

Нагадаємо, вже кілька років у селі Птича не стихають баталії навколо місцевої церкви. Більшість релігійної громади села вирішило змінити конфесію та вийти з-під юрисдикції УПЦ МП та перейти до УПЦ КП.

Та на заваді селянам став документ на право власності. На початку 90-х місцевий священик зміг приватизувати церкву на єпархію УПЦ МП без дозволу на те власної парафії.

Два роки тому, аби скоритити кількість сутичок між релігійними громадами, суд наклав арешт на храм. Увесь цей час храм стояв зачинений, проте доступ до храму все ж мала парафія УПЦ МП.

Виявилося, що не дивлячись на рішення суду, громада Московського Патріархату фактично поселилася в церкві для її охорони.