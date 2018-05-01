На Київщині лелека залишив дачників без шашликів

Нахабний лелека залишив дачників без шашликів, вкравши ґрати для грилю і полетівши з ними в невідомому напрямку

На Київщині нахабний лелека вкрав у дачників мангального ґрати для мангалу і полетів з нею в невідомому напрямку. Про це в Facebook повідомив власник дачі Данило Фурса. «Лелека на дачі цинічно украв ґрати для мангалу», - повідомив чоловік в підписі до відео. Птах залетів у двір приватного будинку і вкрав ґрати, на яких



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Нахабний лелека залишив дачників без шашликів, вкравши ґрати для грилю і полетівши з ними в невідомому напрямку

На Київщині нахабний лелека вкрав у дачників мангального ґрати для мангалу і полетів з нею в невідомому напрямку. Про це в Facebook повідомив власник дачі Данило Фурса.

«Лелека на дачі цинічно украв ґрати для мангалу», - повідомив чоловік в підписі до відео.

Птах залетів у двір приватного будинку і вкрав ґрати, на яких смажать шашлики.

У коментарях до відео користувачі жартували, що у лелек в меню з'являться смажені жаб'ячі лапки і просили господаря вдома не шкодувати старих ґрат , які лелека швидше за все використовує для створення гнізда.