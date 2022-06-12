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рус
    Події в Україні

    ЗСУ повідомили, на якому напрямку окупанти зазнають найбільших втрат

    ЗСУ повідомили, на якому напрямку окупанти зазнають найбільших втрат
    фото: Генштаб ЗСУ

    За останню добу українські військові ліквідували ще 100 окупантів

    Росія вже втратила у війні близько 32 150 ,sqwsd за останню добу українські військові ліквідували ще 100 окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.06 орієнтовно складають:

    • особового складу - близько 32150 (+100) осіб ліквідовано,
    • танків - 1430 (+11) од,
    • бойових броньованих машин - 3484 (+18) од,
    • артилерійських систем - 715 (+3) од,
    • РСЗВ - 226 (+4) од,
    • засоби ППО - 97 (+0) од,
    • літаків - 212 (+0) од,
    • гелікоптерів - 178 (+0) од,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 582 (+3),
    • крилаті ракети - 125 (+0),
    • кораблі /катери - 13 (+0) од,
    • автомобільної техніки та автоцистерн - 2455 (+7) од,
    • спеціальна техніка - 54 (+0).

    За даними відомства, найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

    Нагадаємо, триває 109-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі, але успіху не мають.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ повідомили, на якому напрямку окупанти зазнають найбільших втрат