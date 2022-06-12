ЗСУ повідомили, на якому напрямку окупанти зазнають найбільших втрат

За останню добу українські військові ліквідували ще 100 окупантів

Росія вже втратила у війні близько 32 150 ,sqwsd за останню добу українські військові ліквідували ще 100 окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.06 орієнтовно складають:

особового складу - близько 32150 (+100) осіб ліквідовано,

танків - 1430 (+11) од,

бойових броньованих машин - 3484 (+18) од,

артилерійських систем - 715 (+3) од,

РСЗВ - 226 (+4) од,

засоби ППО - 97 (+0) од,

літаків - 212 (+0) од,

гелікоптерів - 178 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 582 (+3),

крилаті ракети - 125 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2455 (+7) од,

спеціальна техніка - 54 (+0).

За даними відомства, найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, триває 109-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі, але успіху не мають.