ЗСУ повідомили, на якому напрямку окупанти зазнають найбільших втрат
фото: Генштаб ЗСУ
За останню добу українські військові ліквідували ще 100 окупантів
Росія вже втратила у війні близько 32 150 ,sqwsd за останню добу українські військові ліквідували ще 100 окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.06 орієнтовно складають:
- особового складу - близько 32150 (+100) осіб ліквідовано,
- танків - 1430 (+11) од,
- бойових броньованих машин - 3484 (+18) од,
- артилерійських систем - 715 (+3) од,
- РСЗВ - 226 (+4) од,
- засоби ППО - 97 (+0) од,
- літаків - 212 (+0) од,
- гелікоптерів - 178 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 582 (+3),
- крилаті ракети - 125 (+0),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2455 (+7) од,
- спеціальна техніка - 54 (+0).
За даними відомства, найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
Нагадаємо, триває 109-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі, але успіху не мають.
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