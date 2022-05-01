Анджеліна Джолі насолила російським пропагандистам своїм візитом в Україну (фото)

Пропагандисти обурюються, що акторка поїхала до Львова, а не до окупованої частини Донбасу

Російську пропагандистку Тіну Канделакі обурив приїзд до Львова голлівудської знаменитості Анджеліни Джолі. У соцмережі путіністка написала: «Вперше, коли мене нудить від вигляду Анджеліни Джолі». Всі російські ЗМІ радісно розтиражували цей пост, приправивши заголовками: «Тіна Канделакі принизила публічно Анджеліну Джолі», «Канделакі різко висловилася про зірку в Україні».

На думку Канделакі, повідомляє російська пропаганда, цей «візит пов'язаний із бажанням представити Росію світовим злом». Канделакі грізно запитує: Чому не «ДНР»?

Тим часом гендиректор «Роскосмосу» Дмитро Рогозін написав нескладний вірш, який присвятив приїзду Джолі до Львова.

У перших рядках свого листа він висловлює захоплення акторкою, але одразу ж додає, що візитом в Україну «ти, подруго, мене розчарувала». А далі запрошує Джолі на Донбас, де є горілка, пиво, квас.

До речі, не всі російські видання наважилися написати, що Анджеліна Джолі приїхала до України. Деякі у своїх матеріалах розмито повідомили, що актриса відвідала Східну Європу.

30 квітня зірка Голлівуду Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.

Раніше в мережі з'явилося відео, як Джолі у Львові спілкується з біженцями на вокзалі.

Також ми розповідали, що Джолі завітала до кав’ярні «Львівські круасани» на Сихові. Там її помітила журналістка Майя Підгородецька, яка оприлюднила відео з акторкою. Джолі охоче спілкується з українцями, вітається та роздає автографи.

Анджеліна Джолі підтримує Україну з перших днів війни та допомагає організувати допомогу для українців, які були змушені залишити свої домівки. Як посол доброї волі ООН нещодавно актриса відвідала шпиталь Pediatrico Bambino Gesu у Римі, де зараз перебувають діти-біженці з України.

Також Анджеліна Джолі розмістила пост про смерть вагітної жінки в Маріуполі.