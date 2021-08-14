Письменниця потрапила додому до Порошенка та показала диво-сад

Марина Порошенко мріє перетворити свій дім на ботанічний парк

Волонтерка і письменниця Тамара Горіха Зерня, завзята садівниця, розповіла про обмін професійним досвідом із дружиною п'ятого президента України Мариною Порошенко.

«Перша Леді запросила мене до себе додому, щоб показати сад. Як аграрій аграрія, так. (Привіт моєму селу та молодому саду, у якому десять саджанців зі ста не перезимували). Я пізніше поясню, як вийшло, що ми з пані Мариною налагодили аграрні стосунки, а зараз розкажу, яке це було», – пише Тамара Горіха Зерня на своїй сторінці у Facebook.

Волонтерці Марина Порошенко розповіла, що мріє перетворити свій дім на ботанічний парк, і більше десяти років працює над цією мрією. Дружина п'ятого президента вчилася на професійних курсах, а також радилася з кращими селекціонерами і садівниками України і Європи, її прекрасно знають у найбільших розплідниках і маленьких приватних магазинчиках.

Тамара Горіха Зерня каже, що пані Марина – майстер з фігурної обрізки, і власноруч стриже спіральками і хвилями усі кипариси та інші хвойні на трьох гектарах.

«У неї більше тисячі кущів троянд, які, щоправда, погано перезимували – і це зробило нас практично родичами, бо мої двадцять кущів у селі теж померзли. Що вона фанат гортензій, і ми з нею мало не рачки проповзли кілька соток, обговорюючи варіанти підживлення цієї примхливої квітки. Тому що блакитне суцвіття отримати кожен зможе, просто підливай залізом і все. А ви спробуйте добитися рожевого, малинового відтінків, фуксії! А розмір кетягів залежно від затінення? А рослини-компаньйони?», – пише волонтерка.

Вона розповідає, що загалом принцип побудови саду безперервного цвітіння, щоб від березня до грудня квітувало – улюблена тема на садівничих форумах.

«Пані Марина висаджує білі тюльпани суцільним морем поверх хостів; хости піднімаються саме тоді, коли відцвітуться тюльпани, це дуже красиво», – зазначає вона.

Також Марина Порошенко показала волонтерці свою теплицю, де висаджує огірки.

У садибі Порошенків письменниця бачила білок, каже, вони там живуть. А від ріки дерева захищені металевою сіткою від бобрів, хоча бобри все одно відгризають гілки на метровій висоті. І є сімейство диких качок, які взагалі не звертають уваги на людей.

Раніше Марина Порошенко, депутатка Київради і дружина п’ятого президента України Петра Порошенка, хвалилася урожаєм, який виріс на присадибній ділянці. На охайних грядках - традиційний український набір: вродили й огірки, і кабачки, набираються сонця кілька видів помідорів, є капуста, перець, баклажани, гарбузи.