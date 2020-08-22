Глава МЗС Німеччини приїде в Україну на День Незалежності



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Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас

В ході зустрічі глави МЗС обговорять питання взаємодії України та Німеччини з метою відновлення суверенітету і територіальної цілісності України

У понеділок, 24 серпня, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відвідає Україну з робочим візитом.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Зазначається, що в рамках робочого візиту міністр закордонних справ ФРН проведе зустріч з українським головою МЗС Дмитром Кулебою.

В ході зустрічі Кулеба та Маас обговорять питання взаємодії України та Німеччини з метою відновлення суверенітету і територіальної цілісності України внаслідок агресії Росії.

«Міністри позначать спільні кроки в нормандському форматі для досягнення прогресу у мирному врегулюванні ситуації в Донбасі», – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що міністри також обговорять практичні заходи щодо зміцнення українсько-німецької співпраці та взаємодії між зовнішньополітичними відомствами. Особливу увагу буде сфокусовано на питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України, в т. ч. з урахуванням головування Німеччини в ЄС.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав указ «Про відзначення 29-ї річниці незалежності України». Святкування пройде без параду і з урахуванням вимог щодо запобіганню поширення коронавірусу.