  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Глава МЗС Німеччини приїде в Україну на День Незалежності

    • Розсилка
    Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас - Глава МЗС Німеччини приїде в Україну на День Незалежності
    Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас

    В ході зустрічі глави МЗС обговорять питання взаємодії України та Німеччини з метою відновлення суверенітету і територіальної цілісності України

    У понеділок, 24 серпня, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відвідає Україну з робочим візитом.

    Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

    Зазначається, що в рамках робочого візиту міністр закордонних справ ФРН проведе зустріч з українським головою МЗС Дмитром Кулебою.

    В ході зустрічі Кулеба та Маас обговорять питання взаємодії України та Німеччини з метою відновлення суверенітету і територіальної цілісності України внаслідок агресії Росії.

    «Міністри позначать спільні кроки в нормандському форматі для досягнення прогресу у мирному врегулюванні ситуації в Донбасі», – йдеться в повідомленні.

    Наголошується, що міністри також обговорять практичні заходи щодо зміцнення українсько-німецької співпраці та взаємодії між зовнішньополітичними відомствами. Особливу увагу буде сфокусовано на питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України, в т. ч. з урахуванням головування Німеччини в ЄС.

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав указ «Про відзначення 29-ї річниці незалежності України». Святкування пройде без параду і з урахуванням вимог щодо запобіганню поширення коронавірусу.

    МЗС дипломатія Німеччина міністр День Незалежності Україна Дмитро Кулеба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ