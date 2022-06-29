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    Повна ганьба. Як окупанти використовують крадену техніку з України (відео)

    Рашисти пишаються своєю &laquo;смєкалочкою&raquo;, хоча у нормальних країнах такі проблеми не виникають - Повна ганьба. Як окупанти використовують крадену техніку з України (відео)
    Рашисти пишаються своєю «смєкалочкою», хоча у нормальних країнах такі проблеми не виникають
    скріншот з відео

    Росіяни живуть у жахливих умовах, але все одно підтримують свій уряд

    Загарбники накрали з України пральні машини, але зіштовхнулись з проблемою, а саме відсутністю каналізації у російських містах!

    При чому росіяни викладають відео, де показують як вони вирішують цю ситуацію. Російська «смєкалочка» дійшла до того, що на машинку вони ставлять балон з водою, а знизу підставляють відра для зливу.

    У коментарях до відео люди цікавляться, як же рашисти використовують крадені унітази. І чому вони взагалі підтримують свою владу, якщо живуть у таких умовах.

    Нагадаємо, підбиті захисниками України російські танки, БТРи та БМП окупанти евакуюють для ремонту на територію РФ. Проте, під час подорожі, бойова техніка ворога остаточно перетворюється на металолом, який уже не підлягає ремонту та відновленню.

    «Доблесні» російські воїни знімають з техніки запчастини, акумуляторні батареї та блоки управління озброєнням і намагаються продати їх або обміняти на алкоголь.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Повна ганьба. Як окупанти використовують крадену техніку з України (відео)