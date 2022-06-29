«Перемир'я» зараз – це відкладена загроза Європі

Світ зітхне з полегшенням лише тоді, коли Росія піде шляхом реальної демократії

Мовою оригіналу

Довоенная наша среда разделилась. Одни «топят» за перемирие. Мол, главное сейчас – мир, а все остальное потом. Или даже сильнее: если не перемирие сейчас, то дальше апокалипсис. Другие стоят на том, что «только поражение Кремля». Риторика первых мне понятна – «людей жалко», кроме того, некоторые уже уговорили себя, что дело идет к третьей мировой войне, «рухнул мировой порядок» и все такое. Но сам я вижу все это в другой логике.

«Перемирие» сейчас – это отложенная угроза Европе, придется следующие 20 лет тратить огромные средства на купирование этой угрозы, а главное – центрировать публичную и общественную жизнь вокруг нее, ломать себе габитус из-за этого.

Формула проста: единственная гарантия безопасности в Восточной Европе и шире – это демократическое развитие России

А переход к нему теперь только через поражение. Но даже если поражение не приведет к старту нового демократического транзита, то все равно: обломанные зубы – это гораздо более надежная гарантия мира в регионе, чем «линия разделения».

Апокалипсис? Из чего следует «апокалипсис»? Из установки, что путинисты способны на все, что это «новые гунны», это – «скифская война без правил», попросту говоря, что это – «новое варварство», способное на любые формы насилия. Но тогда – тем более. Если это – «новые гунны» и они несут «апокалипсис», то надо тогда встряхнуться – и защищать «цивилизацию» до конца. Бить наотмашь, не страшась последствий для себя. Если это «апокалипсис». Потому что какое же «перемирие» с теми, кто хочет «все это уничтожить».

Поэтому – нет! – Борис Джонсон прав в своем тексте: никакой другой результат этой захватнической войны – кроме поражения Кремля – не может быть признан. Не может быть акцептован – ни за счет чего. Потому что «перемирие» открывает путь подрыву основ мира вообще.

Дальше ведь «кремлевские» и сами начнут просить перемирия, и запугивать апокалипсисом, и уговаривать Запад, что ему «не выгодно», слишком большие расходы, и бить на жалость (мол, мы же тоже «европейцы», а вовсе не «варвары», у нас, мол, Эрмитаж тоже). И подыгрывать этому не надо.

Потому что это лишь «скифские хитрости» в условиях «скифской войны без правил».

Джерело: блог Олександра Морозова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.