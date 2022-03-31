  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Рашист благав матір втекти з окупованого міста, але та відмовилась (відео)

    Схоже, що Путін важливіший для окупантів, ніж власні батьки - Рашист благав матір втекти з окупованого міста, але та відмовилась (відео)
    Схоже, що Путін важливіший для окупантів, ніж власні батьки
    фото з відкритих джерел

    Триває 36-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Судячи з нового аудіоперехоплення Служби безпеки України, у рашистів немає нічого святого.

    Один з них, уродженець Херсонщини (Войцешко В.М., 1991 року народження − дані СБУ) не надто переймається тим, яке горе приніс на Батьківщину. Він хотів лише вивезти матір із окупованого міста і навіть погодив для цього окрему спецоперацію зі своїми командирами. На інших людей йому плювати.

    Але мама відмовляється: «Перелякана до смерті. Мене трусило два дні… Я дуже люблю синовей… Но в мене тут муж лежить, я його самого не оставлю».

    «Мама свій вибір зробила. Син – також. Цікаво, як він може спокійно спати після такого», – задала риторичне питання СБУ.

    Нагадаємо, у розпорядженні СБУ опинилися нові перехоплення телефонних розмов рашистів, які показують їхні звірства та справжній моральний портрет.

    Схоже, що у окупантів зникли навіть залишки людяності: вони уже почали ґвалтувати неповнолітніх та їсти собак.

    Теги: росія окупанти СБУ війна путін Україна батьки окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашист благав матір втекти з окупованого міста, але та відмовилась (відео)