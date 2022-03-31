Рашист благав матір втекти з окупованого міста, але та відмовилась (відео)

Схоже, що Путін важливіший для окупантів, ніж власні батьки

Триває 36-й день повномасштабної війни Росії проти України

Судячи з нового аудіоперехоплення Служби безпеки України, у рашистів немає нічого святого.

Один з них, уродженець Херсонщини (Войцешко В.М., 1991 року народження − дані СБУ) не надто переймається тим, яке горе приніс на Батьківщину. Він хотів лише вивезти матір із окупованого міста і навіть погодив для цього окрему спецоперацію зі своїми командирами. На інших людей йому плювати.

Але мама відмовляється: «Перелякана до смерті. Мене трусило два дні… Я дуже люблю синовей… Но в мене тут муж лежить, я його самого не оставлю».

«Мама свій вибір зробила. Син – також. Цікаво, як він може спокійно спати після такого», – задала риторичне питання СБУ.

Нагадаємо, у розпорядженні СБУ опинилися нові перехоплення телефонних розмов рашистів, які показують їхні звірства та справжній моральний портрет.

Схоже, що у окупантів зникли навіть залишки людяності: вони уже почали ґвалтувати неповнолітніх та їсти собак.