Білий дім не має точної інформації про Росію: Кремль це налякало

Кремль бідкається, що Білий дім його не розуміє. За версією адміністрації президента США, насправді це Путін не розуміє, що відбувається на війні

Російська влада визнала, що боїться деяких рішень Сполучених Штатів

Кремль заявляє, що США не розуміють президента Володимира Путіна. Про це пише Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Як стверджують неназвані представники адміністрації президента Росії, причиною цього нерозуміння є відсутність достовірної даних у американських відомств.

«Ні Держдеп, ні Пентагон не мають реальної інформації про те, що відбувається в Кремлі, не розуміють президента Путіна, не розуміють механізм прийняття рішень і не розуміють стиль нашої роботи», – бідкається Кремль.

При цьому адміністрація президента Путіна визнала своє занепокоєння тим фактом, що США – внаслідок «нерозуміння» – ухвалюють «хибні рішення». Про що саме йдеться, санкційний тиск на Росію чи військову допомогу Україні, в Кремлі не уточнили.

Разом з тим, посол РФ у Вашингтоні Анатолій Антонов заявив, що Сполучені Штати зумисне, а не від «нерозуміння», завищують кількість втрат російської армії у війні, яку Росія веде на території України. За словами дипломата, таке завищення має на меті спровокувати бунт: «Представник Держдепартаменту навмисне завищує цифру втрат збройних сил РФ в Україні. За подібними висловлюваннями ховається цинічний розрахунок – викликати суспільне невдоволення у нашій країні».

Нагадаємо, що, за даними американської розвідки, ситуація є повністю протилежною. Це Путін не розуміє ситуації на російсько-українській війні, бо є введеним в оману власним оточенням. За словами представників Білого дому, радники дезінформують Володимира Путіна про те, наскільки ефективно діють російські військові та якою мірою російська економіка вражена санкціями. «І все тому, що його старші радники надто бояться сказати йому правду»,в – упевнені у адміністрації президента США.

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