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    Замість льоду погокрижані діаманти: диво природи у Канаді (фото, відео)

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    На озері Манітоба в Канаді зафіксували рідкісний феномен - Замість льоду погокрижані діаманти: диво природи у Канаді (фото, відео)
    На озері Манітоба в Канаді зафіксували рідкісний феномен
    Фото Peter Hofbauer

    Рідкісний природний феномен: крижана аномалія скувала озеро в Канаді

    На озері Манітоба в Канаді зафіксували рідкісний феномен – поверхня води вкрилася не рівним шаром льоду, а крижаними кулями. Як повідомляє CBC, те, що зазвичай було пласкою замерзлою поверхнею, перетворилося на щось більш схоже на льодяні гальку і каміння.

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    Замість льоду погокрижані діаманти: диво природи у Канаді (фото, відео)
    Замість льоду погокрижані діаманти: диво природи у Канаді (фото, відео)
    Фото REUTERS

    За словами експертів, для появи такого феномена потрібно кілька умов: швидке охолодження повітря, відкрита вода, близька до замерзання, і певна швидкість вітру.

    Гляціолог Джефф Кавано пояснив, що це явище відбувається тоді, коли переохолоджена вода переміщається і перекочується вітром, коли починає тверднути.

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    Теги: Канада вода повітря феномен
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    Замість льоду погокрижані діаманти: диво природи у Канаді (фото, відео)