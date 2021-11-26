Замість льоду погокрижані діаманти: диво природи у Канаді (фото, відео)

На озері Манітоба в Канаді зафіксували рідкісний феномен

Рідкісний природний феномен: крижана аномалія скувала озеро в Канаді

На озері Манітоба в Канаді зафіксували рідкісний феномен – поверхня води вкрилася не рівним шаром льоду, а крижаними кулями. Як повідомляє CBC, те, що зазвичай було пласкою замерзлою поверхнею, перетворилося на щось більш схоже на льодяні гальку і каміння.

За словами експертів, для появи такого феномена потрібно кілька умов: швидке охолодження повітря, відкрита вода, близька до замерзання, і певна швидкість вітру.

Гляціолог Джефф Кавано пояснив, що це явище відбувається тоді, коли переохолоджена вода переміщається і перекочується вітром, коли починає тверднути.