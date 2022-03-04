Російські окупанти використали для атаки на Харків фугасні бомби (фото)

Фугасну бомбу вилучили спеціалісти ДСНС, які проводять аварійно-рятувальні роботи в Харкові.

Російські терористично-окупаційні війська застосовують проти мешканців Харкова фугасні бомби. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на ДСНС.

Головне управління ДСНС України у Харківській області опублікувало фотографію фугасної бомби, яку російські війська скинули на мирне населення Харкова.

Ці бомби призначені для знищення міцних укриттів і можуть за один раз зруйнувати житловий будинок.

Сьогодні одну таку бомбу вилучили спеціалісти ДСНС, які проводять аварійно-рятувальні роботи в Харкові.

«Подумайте тільки: бомби, які розробляли для знищення бункерів, скидають на голови мирному населенню! Плюс один доказ в Гаазі проти Росії та її керівництва», – йдеться у повідомленні.

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