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    Російські окупанти використали для атаки на Харків фугасні бомби (фото)

    Російські терористично-окупаційні війська застосовують проти мешканців Харкова фугасні бомби - Російські окупанти використали для атаки на Харків фугасні бомби (фото)
    Російські терористично-окупаційні війська застосовують проти мешканців Харкова фугасні бомби
    фото: ДСНС

    Фугасну бомбу вилучили спеціалісти ДСНС, які проводять аварійно-рятувальні роботи в Харкові.

    Російські терористично-окупаційні війська застосовують проти мешканців Харкова фугасні бомби. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на ДСНС.

    Головне управління ДСНС України у Харківській області опублікувало фотографію фугасної бомби, яку російські війська скинули на мирне населення Харкова.

    Ці бомби призначені для знищення міцних укриттів і можуть за один раз зруйнувати житловий будинок.

    Сьогодні одну таку бомбу вилучили спеціалісти ДСНС, які проводять аварійно-рятувальні роботи в Харкові.

    «Подумайте тільки: бомби, які розробляли для знищення бункерів, скидають на голови мирному населенню! Плюс один доказ в Гаазі проти Росії та її керівництва», – йдеться у повідомленні.

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    Теги: окупанти ДСНС українці
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    Російські окупанти використали для атаки на Харків фугасні бомби (фото)