  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Путін привітав російських вдів з 8 Березня (відео)

    путін знову бреше, але це нікого не дивує - Путін привітав російських вдів з 8 Березня (відео)
    путін знову бреше, але це нікого не дивує
    з відкритих джерел

    Триває 13 день відкритої війни росії проти України

    Президент росії, володимир путін, вирішив привітати росіянок з 8 березня.

    Його промова знову була насичена брехнею, стосовно війни в Україні.

    «Хочу звернутись до матерів, дружин, сестер, наречених. Розумію, як ви переживаєте за своїх коханих та близьких.

    Підкреслюю, у бойових діях не приймають участь і не будуть приймати, солдати-строковики» заявив господар кремля.

    Ясна річ, що це все брехня і численні відео з допитами полонених лише це підтверджують.

    Нагадаємо, Захисниці України, які нині боронять рідну землю, звернулися до російських жінок.

    У своєму зверненні вони пообіцяли російським чоловікам «останній день» аби ті забралися геть з української землі.

    Теги: Росія війна Путін смерть #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін привітав російських вдів з 8 Березня (відео)