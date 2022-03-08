Путін привітав російських вдів з 8 Березня (відео)

путін знову бреше, але це нікого не дивує

Триває 13 день відкритої війни росії проти України

Президент росії, володимир путін, вирішив привітати росіянок з 8 березня.

Його промова знову була насичена брехнею, стосовно війни в Україні.

«Хочу звернутись до матерів, дружин, сестер, наречених. Розумію, як ви переживаєте за своїх коханих та близьких.

Підкреслюю, у бойових діях не приймають участь і не будуть приймати, солдати-строковики» заявив господар кремля.

Ясна річ, що це все брехня і численні відео з допитами полонених лише це підтверджують.

Нагадаємо, Захисниці України, які нині боронять рідну землю, звернулися до російських жінок.

У своєму зверненні вони пообіцяли російським чоловікам «останній день» аби ті забралися геть з української землі.