Путін привітав російських вдів з 8 Березня (відео)
Триває 13 день відкритої війни росії проти України
Президент росії, володимир путін, вирішив привітати росіянок з 8 березня.
Його промова знову була насичена брехнею, стосовно війни в Україні.
«Хочу звернутись до матерів, дружин, сестер, наречених. Розумію, як ви переживаєте за своїх коханих та близьких.
Підкреслюю, у бойових діях не приймають участь і не будуть приймати, солдати-строковики» заявив господар кремля.
Ясна річ, що це все брехня і численні відео з допитами полонених лише це підтверджують.
Нагадаємо, Захисниці України, які нині боронять рідну землю, звернулися до російських жінок.
У своєму зверненні вони пообіцяли російським чоловікам «останній день» аби ті забралися геть з української землі.