Смертельна ДТП на Харківщині: сталося лобове зіткнення «швидкої» та легковика
У Харківській області автомобіль швидкої допомоги потрапив у серйозну аварію
Учора ввечері, 4 січня, у Харківській області на трасі сталася смертельна ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги, повідомляє «Харьків Life».
«Швидка» рухалася з боку Люботина у бік Харкова, автомобіль «Шкода» вирішив заїхати на територію заправки та не переконалався у безпеці маневру», – сказано у повідомленні.
В Харьковской области автомобиль скорой помощи попал в серьезную аварию— FENIX UA (@ua_fenix) January 4, 2022
Источник: https://t.co/tWzYfSQ7nA pic.twitter.com/nZLUby9mnA
Водій автомобіля Skoda загинув на місці. Також серед постраждалих медсестра автомобіля швидкої допомоги.