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    Смертельна ДТП на Харківщині: сталося лобове зіткнення «швидкої» та легковика

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    Моторошна ДТП на Харківщині за участю автомобіля екстреної медичної допомоги - Смертельна ДТП на Харківщині: сталося лобове зіткнення «швидкої» та легковика
    Моторошна ДТП на Харківщині за участю автомобіля екстреної медичної допомоги

    У Харківській області автомобіль швидкої допомоги потрапив у серйозну аварію

    Учора ввечері, 4 січня, у Харківській області на трасі сталася смертельна ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги, повідомляє «Харьків Life».

    «Швидка» рухалася з боку Люботина у бік Харкова, автомобіль «Шкода» вирішив заїхати на територію заправки та не переконалався у безпеці маневру», – сказано у повідомленні.

    Водій автомобіля Skoda загинув на місці. Також серед постраждалих медсестра автомобіля швидкої допомоги.

    Теги: ДТП водій автомобіль
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    Смертельна ДТП на Харківщині: сталося лобове зіткнення «швидкої» та легковика