Волинянин вкрав джип, щоб повернутися додому з побачення (фото)

Хлопець дорогою не впорався із керуванням та перекинув автівку

У Луцькому районі втрапив у ДТП 18-річний водій на краденій автівці

На Рівненщині 18-річний хлопець вкрав позашляхових Toyota Prado і перекинувся на ньому у селі Верхівка Луцького району. Про зникнення джипа із подвір’я повідомив 3 січня до поліції власник, інформує пресслужба ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські встановили, що раніше судимий 18-річний хлопець приїхав велосипедом у село Новосілки Дубенського району до дівчини. Уночі, повертаючись вже без двоколісного, побачив на чужому подвір’ї позашляховик, який був відчинений, а ключі – у замку запалювання. Тож вирішив під’їхати додому.

Спочатку новий «власник» довго не міг виїхати із двору, бо не знав технічних характеристик авто. Потому вже дорогою не впорався із керуванням та перекинувся.

Небайдужі громадяни допомогли авто «поставити на ноги», але викрадач додому вже пішов пішки. Неподалік ДТП його й розшукали поліцейські.

Слідчі затримали парубка та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчинене повторно (у лютому минулого року був засуджений за скоєний аналогічний злочин).

За «позичання» без дозволу автівки хлопцю загрожує до восьми років позбавлення волі.

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