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    У Києві водій-порушник отримав «покарання» від стовпа (відео)

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    Водія &laquo;провчили&raquo; інший автомобіліст і стовп<br /><br /> - У Києві водій-порушник отримав «покарання» від стовпа (відео)
    Водія «провчили» інший автомобіліст і стовп

    фото: скріншот відео

    Кермувальник в'їхав задньою частиною авто у стовп

    У Києві водій змусив виконувати вимоги дорожніх знаків іншого водія, оригінально провчивши його за порушення ПДР. Відповідне відео з'явилося 2 січня на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    На записі видно, що водій-порушник повернув на дорогу з одностороннім рухом і впевнено рухався нею до зустрічі з автором відео. Той не пропустив його далі й «завернув» до перехрестя. Це сталося на перехресті вулиць Грекова та Ольжича.

    Завершилося все тим, що авто порушника, поки він повертався, в'їхало у стовп.

    «Після Нового Року деякі водії чомусь перестали бачити дорожні знаки. На щастя, небайдужі громадяни, разом із небайдужими стовпами, знають свою справу», – йдеться у повідомленні.

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    Теги: Київ водій ПДР
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    У Києві водій-порушник отримав «покарання» від стовпа (відео)