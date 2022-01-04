У Києві водій-порушник отримав «покарання» від стовпа (відео)

Кермувальник в'їхав задньою частиною авто у стовп

У Києві водій змусив виконувати вимоги дорожніх знаків іншого водія, оригінально провчивши його за порушення ПДР. Відповідне відео з'явилося 2 січня на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

На записі видно, що водій-порушник повернув на дорогу з одностороннім рухом і впевнено рухався нею до зустрічі з автором відео. Той не пропустив його далі й «завернув» до перехрестя. Це сталося на перехресті вулиць Грекова та Ольжича.

Завершилося все тим, що авто порушника, поки він повертався, в'їхало у стовп.

«Після Нового Року деякі водії чомусь перестали бачити дорожні знаки. На щастя, небайдужі громадяни, разом із небайдужими стовпами, знають свою справу», – йдеться у повідомленні.

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