Військові отримають оновлену «Кольчугу»

«Кольчуга» – це українська станція радіотехнічної розвідки, яка працює за принципом пасивного радару

Науково-виробничий комплекс СКБ «Таргет» отримав замовлення Міністерства оборони України на модернізацію мобільної станції радіотехнічної розвідки «Кольчуга». Йдеться зокрема про «суттєве підвищення характеристик» станції. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони.

Заступник директора «Таргет» Віталій Яковлев заявив, що в майбутньому підприємство може отримати додаткові контракти від оборонного відомства, але для цього йому потрібно розширити виробництво.

«Кольчуга» – це українська станція радіотехнічної розвідки, яка працює за принципом пасивного радару. Уперше «Кольчуга» була представлена у 2000 році.

Станція розвідки оснащена двома шасі підвищеної прохідності, здатна визначати координати цілей та маршрути їхнього пересування на відстані до 600 кілометрів у глибину (для повітряних цілей на висоті 10 тисяч метрів – до 800 кілометрів) і до 150 кілометрів за фронтом.

«Кольчуги» виготовлялися на підприємстві «Топаз» у Донецьку. Після окупації Росією Донбасу системи розвідки вдалося вивезти на літаках. У 2020 році державне підприємство «Укроборонсервіс» презентувало модернізовані системи «Кольчуга-КЕ».