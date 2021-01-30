Сотні двірників Камʼянського вийшли на акцію протесту (відео)

На мітингу комунальники вимагали погашення боргів по зарплаті

Кілька сотень працівників комунального господарства міста Камʼянського вийшли сьогодні на акцію протесту до міської ради. Учасники акції, проведеної за участі профспілок, вимагали погасити заборгованість по зарплаті і гарантувати збереження робочих місць.

Про це повідомляє РБК-Україна.

«Поверніть зароблене і припиніть знищувати наші робочі місця!» – заявили учасники мітингу.

Також двірники і профспілка стурбовані дестабілізацією господарської діяльності підприємства «Екологія-Д», навмисним непродовженням договорів на роботи, затримками виплат заборгованостей.

За словами, причиною сформованої ситуації в місті стали дії місцевої влади, та зокрема, мера міста Андрія Білоусова.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху газу в панельній пʼятиповерхівці Камʼянського сьогодні було госпіталізовано двох мешканців міста.