Вибух газу у Камʼянському: стало відомо про жертви (фото)

Пожежники вважають, що несучі конструкції будинку не було зруйновано вибухом

Внаслідок вибуху у панельному будинку постраждало двоє осіб

Внаслідок вибуху газу у квартирі на горішньому поверсі пʼятиповерхового будинку у місті Камʼянському постраждали двоє осіб, в тому числі одна дитина.

Як повідомляє УНН з посиланням на Управління з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області, 30-го січня о 11:37 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про вибух у житловому будинку на вулиці Матросова Південного району міста Кам’янське.

«Із прибуттям до місця виклику рятувальники попередньо встановили, що ймовірно стався вибух газоповітряної суміші без наступного горіння в однокімнатній квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового панельного будинку», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вибухом зруйнована стіна між квартирами, вибито скло у вікнах та двері. Руйнування несучих конструкцій не виявлено.

«Внаслідок вибуху постраждало дві особи, з них 1 дитина, а саме: чоловік, 1991 року народження, з однокімнатної квартири, де стався вибух та хлопець, 2004 року народження, з двокімнатної сусідньої квартири», – зазначається в повідомленні.

Рятувальники за допомогою м’яких нош власноруч винесли по сходам чоловіка з однокімнатної квартири.

Також до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів дитину врятовано сусідами.

«Постраждалих працівниками екстреної медичної допомоги госпіталізовано до міської лікарні швидкої медичної допомоги. Під’їзд відключено від газопостачання. Причина вибуху встановлюється», – йдеться в повідомленні.

Сьогодні також стало відомо про те, що внаслідок пожежі в приватному будинку села Новопавлівка на Дніпропетровщині загинуло дві людини.