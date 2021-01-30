Вибух газу у Камʼянському: стало відомо про жертви (фото)
Внаслідок вибуху у панельному будинку постраждало двоє осіб
Внаслідок вибуху газу у квартирі на горішньому поверсі пʼятиповерхового будинку у місті Камʼянському постраждали двоє осіб, в тому числі одна дитина.
Як повідомляє УНН з посиланням на Управління з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області, 30-го січня о 11:37 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про вибух у житловому будинку на вулиці Матросова Південного району міста Кам’янське.
«Із прибуттям до місця виклику рятувальники попередньо встановили, що ймовірно стався вибух газоповітряної суміші без наступного горіння в однокімнатній квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового панельного будинку», – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що вибухом зруйнована стіна між квартирами, вибито скло у вікнах та двері. Руйнування несучих конструкцій не виявлено.
«Внаслідок вибуху постраждало дві особи, з них 1 дитина, а саме: чоловік, 1991 року народження, з однокімнатної квартири, де стався вибух та хлопець, 2004 року народження, з двокімнатної сусідньої квартири», – зазначається в повідомленні.
Рятувальники за допомогою м’яких нош власноруч винесли по сходам чоловіка з однокімнатної квартири.
Також до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів дитину врятовано сусідами.
«Постраждалих працівниками екстреної медичної допомоги госпіталізовано до міської лікарні швидкої медичної допомоги. Під’їзд відключено від газопостачання. Причина вибуху встановлюється», – йдеться в повідомленні.
Сьогодні також стало відомо про те, що внаслідок пожежі в приватному будинку села Новопавлівка на Дніпропетровщині загинуло дві людини.